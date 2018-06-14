Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, капитулируй!
На Украине пьяный мужчина подорвался на собранном своими руками взрывном устройс...
На Украине вступил в силу закон об Антикоррупционном суде
«Продолжение тренда»: какие изменения произошли в администрации президента
Главная / Украина

Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова

14 июня 2018, 13:54  •  71 • Украина
Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В документе ЕП также выражает обеспокоенность «последствиями голодовки для здоровья Олега Сенцова».

Украинский режиссёр Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Позднее он объявил голодовку. Во ФСИН заявили, что он постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
14 июня 2018, 10:39
Порошенко принял отставку главы Донецкой военно-гражданской администрации
14 июня 2018, 13:54
Москалькова назвала число находящихся под стражей на Украине россиян
14 июня 2018, 10:39
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о необратимых последствиях «Северного потока — 2»

14 июня 2018, 13:54
Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова
13 июня 2018, 16:39
Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкций в отношении РФ на саммите ЕС в июне
13 июня 2018, 15:09
Глава «Нафтогаза» пригрозил отключить от газоснабжения почти 130 населённых пунктов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе
12 июня 2018, 22:54
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов
09 июня 2018, 13:54
Депутат Мураев ответит за неслыханную свободу слова
12 июня 2018, 19:39
В Госдуме прокомментировали призыв украинского журналиста ограничить транспортное сообщение с Россией
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
11 июня 2018, 04:54
«Могу только одно сделать — расчистить им будущее»
11 июня 2018, 17:39
«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.