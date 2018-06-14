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Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова
14 июня 2018, 13:54 • 71 • Украина
Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.
© РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В документе ЕП также выражает обеспокоенность «последствиями голодовки для здоровья Олега Сенцова».
Украинский режиссёр Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Позднее он объявил голодовку. Во ФСИН заявили, что он постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников.
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