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Европарламент поделился опасениями по поводу Афганистана
17 августа 2021, 05:20 • 46 • Политика
Европарламент (ЕП) поделился опасениями по поводу Афганистана. Брюссель заявил, что они связаны с Россией и Китаем.
Брюссель распространил совместное заявление глав комитетов Европарламента. В нём сказано, что в Афганистане возник политический вакуум. Заполнить его будут стремиться Россия и Китай.
"Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.
В связи с этим главы комитетов ЕП заявили о необходимости разработать новую стратегию для Афганистана и региона целом.
На данный момент практически все депутаты Европарламента отсутствуют. У них традиционный августовский отпуск. Это осложнение принятие заявления от имени всех членов ЕП.
Заявление составлено и подписано председателем комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, председателем комитета по развитию Томашем Тобе и главой делегации по связям с Афганистаном Пятрасом Остревисиусом.
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