Европарламент поделился опасениями по поводу Афганистана

Европарламент (ЕП) поделился опасениями по поводу Афганистана. Брюссель заявил, что они связаны с Россией и Китаем.

Брюссель распространил совместное заявление глав комитетов Европарламента. В нём сказано, что в Афганистане возник политический вакуум. Заполнить его будут стремиться Россия и Китай.

"Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

В связи с этим главы комитетов ЕП заявили о необходимости разработать новую стратегию для Афганистана и региона целом.

На данный момент практически все депутаты Европарламента отсутствуют. У них традиционный августовский отпуск. Это осложнение принятие заявления от имени всех членов ЕП.

Заявление составлено и подписано председателем комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, председателем комитета по развитию Томашем Тобе и главой делегации по связям с Афганистаном Пятрасом Остревисиусом.