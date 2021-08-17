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Европарламент поделился опасениями по поводу Афганистана

17 августа 2021, 05:20  •  46 • Политика
Европарламент (ЕП) поделился опасениями по поводу Афганистана. Брюссель заявил, что они связаны с Россией и Китаем.
Брюссель распространил совместное заявление глав комитетов Европарламента. В нём сказано, что в Афганистане возник политический вакуум. Заполнить его будут стремиться Россия и Китай.
"Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.
В связи с этим главы комитетов ЕП заявили о необходимости разработать новую стратегию для Афганистана и региона целом.
На данный момент практически все депутаты Европарламента отсутствуют. У них традиционный августовский отпуск. Это осложнение принятие заявления от имени всех членов ЕП.
Заявление составлено и подписано председателем комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, председателем комитета по развитию Томашем Тобе и главой делегации по связям с Афганистаном Пятрасом Остревисиусом.

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