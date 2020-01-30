Европарламент поддержал соглашение по Brexit

Европейский парламент проголосовал за выход Британии из ЕС. Финальное рассмотрение сделки по Brexit состоялось в среду 29 января на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Для окончательного выхода Британии из ЕС соответствующее соглашение должен также поддержать Совет Европы. Однако это уже формальная процедура. Таким образом, уже 31 января Британия сможет покинуть состав ЕС.

Напомним, что референдум о выходе из ЕС прошёл в Британии ещё в 2016 году. С тех власти страны всячески оттягивали момент выхода всеми возможными способами. Лишь досрочные выборы в парламент и новый премьер-министр смогли переломить ситуацию.

Законопроект утверждён

На прошлой неделе обеими палатами британского парламента утверждён законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Как отмечал премьер Борис Джонсон, "временами казалось, что мы никогда не пересечём финишную линию Brexit, но мы сделали".

Он также призвал оставить "злобу и разногласия" и сосредоточиться на светлом будущем после выхода страны из ЕС.

"Парламент принял законопроект о выходе из ЕС, и это означает, что Соединённое Королевство покинет объединение 31 января и мы будем идти вперёд как единое целое", - сказал он.

Переговоры последуют

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января, однако до конца 2020 года ничего не изменится, так как до декабря будет идти переходный период, в рамках которого стороны намереваются вести переговоры о дальнейших отношениях.

Отмечается, что Великобритания и Евросоюз начнут переговоры о будущих торговых отношениях уже 3 марта, сообщает Guardian.

В Брюсселе считают, что завершить согласование всех сложных торговых вопросов всего за 10 месяцев - слишком амбициозная задача, но британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона не намерено продлевать срок переходного периода.