Европарламент подал в суд на Еврокомиссию – и всё из-за Польши

Варшава перессорила всю Европу

На прошлой неделе Европейский суд (ECJ) приговорил Польшу к выплате штрафа в размере одного миллиона евро в день. Судьи ECJ сочли доказанным тот факт, что Варшава нарушает законы Евросоюза. Однако в Польше уже объявили, что платить штраф не намерены, так как не признают свою вину. На этом фоне произошло доселе невероятное: Европейский парламент подал в суд на Европейскую комиссию, обвинив её в том, что она во время и в законном порядке не наказала Польшу и Венгрию.

Напомним, ЕК отложила принятие механизма, по которому в случае наложения штрафа сумму штрафа можно было бы удерживать из европейского финансирования наказанной страны. На сегодняшний день такой механизм не узаконен, следовательно, Варшава может совершенно спокойно не платить штраф и не выполнять требования Брюсселя. Если бы Еврокомиссия проявила оперативность, то Польша за неделю потеряла бы семь миллионов евро, после чего стала бы более сговорчивой, пишет Handelsblatt, ежедневная общенациональная газета Германии.

Однако в Еврокомиссии во всём обвиняют Польшу и Венгрию, которые решили сыграть на опережение и ещё в марте подали иски в Европейский суд против механизма, позволяющего урезать выплаты странам ЕС из европейского бюджета, назвав подобный механизм «вмешательством в полномочия европейских государств». К тому же, по мнению Варшавы, соглашения, которые подписывали страны с Евросоюзом, не содержат никаких правовых оснований для принятия подобного механизма. Поэтому Еврокомиссия и притормозила принятие механизма, решив дождаться решения суда. И именно в этом теперь её обвиняет Европарламент, сообщает Deutsche Welle.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски тут же заявил, что «Польша не потерпит языка инструкций и шантажа», а Евросоюзу следует понимать и уважать суверенное право страны реформировать свою судебную систему.

По мнению же премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Брюссель «сегодня уделяет больше внимания мнимым проблемам, чем реальным».

«У меня сложилось впечатление, что для многих политиков конфликт с Польшей – удобное алиби, позволяющее избежать конкретных действий. Ведь в основе этого спора больше лежат стереотипы и предрассудки, чем факты. Однако следует помнить – Польша есть и будет членом Европейского союза, мы – лояльная часть ЕС. Мы уважаем европейское право, но уважение к правам общества не означает, что они стоят выше национальных конституций»,

– цитирует заявление Моравецкого польское интернет-издание wPolityce.

Кто выйдет победителем в этом большом европейском споре, покажет время, однако уже известно, что решение по иску Польши и Венгрии будет только через несколько месяцев.