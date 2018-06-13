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Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд

13 июня 2018, 15:09  •  92 • Украина
Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи.
 
© Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в рамках пленарной сессии Европарламента выделение средств поддержали 527 депутатов, высказались против 124, ещё 29 воздержались.

11 июня украинский лидер Пётр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Создание антикоррупционного суда было одним из главных требований к Украине со стороны МВФ. Его принятие являлось условием для получения Киевом нового транша.

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