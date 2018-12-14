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Европарламент не указ: Германия и Финляндия не откажутся от "Северного потока - 2"
14 декабря 2018, 19:54 • 128 • Политика
Финляндия и Германия не намерены отказываться от своего участия в реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Тем самым они игнорируют резолюцию ЕП, показывая, что она им "не указ".
Как подчеркнула пресс-служба немецкого правительства, Берлин неоднократно указывал на то, что трубопровод является исключительно коммерческим проектом, а не политическим. Впрочем, Германия также заинтересована в сохранении транзита газа через ГТС Украины.
Схожей позиции придерживается и Финляндия. Как поведал советник министерства экономики и занятости страны Кари Клемм, мнение Хельсинки не изменилось*.
Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток - 2». Впрочем, документ носит исключительно рекомендательный характер. При этом Москва ранее подчеркивала, что она готова завершить работы даже своими силами.
* РИА Новости
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