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Европарламент намерен остановить строительство "Северного потока - 2"

20 января 2021, 22:35  •  167 • Политика
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Также руководство ЕС призывают ввести новые санкции против России
Европейский парламент намерен потребовать от Европейского союза предпринять меры для остановки строительства "Северного потока – 2" и ввести новые санкции против России. Основанием для этого они указали задержание Алексея Навального в Москве.
Немецкое издание Der Spiegel получило в распоряжение проект резолюции, которую планируют рассмотреть в ЕП в четверг. Ее собираются поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.
Персональные санкции призывают принять против "физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту оппозиционера", российских олигархов, а также "медиапропагандистов", пишет издание. Они будут предусматривать заморозку активов в Европе, а также запрет на въезд страны союза.
В Европарламенте отметили, что остановка строительства "Северного потока – 2" – это самый мощный аргумент, которым они обладают против России.
"И проект "Северный поток 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", – заявил глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.
В случае, если проект резолюции примут, то санкции не будут введены автоматически – их могут принять только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС, пишет РИА "Новости".
Однако в Германии настаивают, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, связывать с политикой его не намерены.

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