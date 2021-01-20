Европарламент намерен остановить строительство "Северного потока - 2"

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Также руководство ЕС призывают ввести новые санкции против России

Европейский парламент намерен потребовать от Европейского союза предпринять меры для остановки строительства "Северного потока – 2" и ввести новые санкции против России. Основанием для этого они указали задержание Алексея Навального в Москве.

Немецкое издание Der Spiegel получило в распоряжение проект резолюции, которую планируют рассмотреть в ЕП в четверг. Ее собираются поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Персональные санкции призывают принять против "физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту оппозиционера", российских олигархов, а также "медиапропагандистов", пишет издание. Они будут предусматривать заморозку активов в Европе, а также запрет на въезд страны союза.

В Европарламенте отметили, что остановка строительства "Северного потока – 2" – это самый мощный аргумент, которым они обладают против России.

"И проект "Северный поток 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", – заявил глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

В случае, если проект резолюции примут, то санкции не будут введены автоматически – их могут принять только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС, пишет РИА "Новости".

Однако в Германии настаивают, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, связывать с политикой его не намерены.