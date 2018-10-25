Европарламент наградил Олега Сенцова премией имени Сахарова в размере 50 тысяч евро

Осужденный за терроризм в России Олег Сенцов имеет все шансы выйти на свободу по отбытии наказания богатым человеком. Из Европы пришло известие, что он получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова в номинации «За свободу мысли». Сумма премии – 50 тысяч евро. А буквально за два дня до того, 23 октября глава МИД Польши Яцек Чапутович объявил, что в этом году награда Pro Dignitate Humana (премия министра иностранных дел Польши, учрежденная в 2012 году) достанется Олегу Сенцову.

Напомним, Сенцов был осужден в России 25 августа 2015 года к 20 годам лишения свободы за «создание в Крыму террористического сообщества и руководство им, покушение на приобретение взрывных устройств и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, два террористических акта и подготовку еще одного теракта».

После его задержания вдруг стало известно, что он режиссер, снявший ранее «на коленке» очень нудный фильм «Гамер» (не путать с фильмом «Геймер» - !), который участвовал в нескольких кинофестивалях, но награду получил только на Одесском МКФ. Находясь в заключении Сенцов объявил бессрочную голодовку, которую, как утверждалось, держал 145 суток (!), выйдя далеко за пределы возможного для человеческого организма. Правда, как оказалось, все это время его кормили высококачественной и очень дорогой питательной смесью зарубежного производства и оказывали ему дорогостоящие медицинские услуги, которых он получил на более чем 100 тысяч рублей за время голодовки. Потому неудивительно, что, по сообщениям ответственных лиц ФСИН, по выходу из «голодовки», Сенцов скушал «отварную на пару курочку». Что в случае реальной голодовки грозило бы ему немедленной смертью.

Впрочем, сам Сенцов в геополитической европейской игре всего лишь игрушка. Его фигура интересует европейских политиков лишь постольку, поскольку через нее можно обозначить антироссийскую позицию.

- Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает нелегальную аннексию Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana, - ничуть не скрывая побудительных мотивов, заявил глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович два дня назад.

Нет сомнений, что и в Европарламенте руководствовались такими же мотивами на фоне немотивированных истерик по поводу «русских хакеров», «вмешательста России» и бесчисленных орд «Чепиги и Боширова», они же – «Петров и Мишкин». Тем более, что конкуренты у Сенцова в Европарламенте были не очень конкурентоспособные - общественные организации, занимающиеся проблемами мигрантов в Средиземноморском регионе, и марокканский активист Нассер Зефзафи. Скажем прямо, на фоне европейского кризиса с мигрантами и протестов аборигенов против «понаехавших» население Евросоюза могло бы и не понять своих парламентариев. Впрочем, если вспомнить, что в Европе рукопожатен, и в Европарламенте также, украинский депутат Алексей Гончаренко, позировавший на фоне сгоревших трупов в Доме профсоюзов Одессы, любые вопросы отпадут сами собой.

И не надо риторически вопрошать, почему евродепутаты не присудили в свое время другим террористам, тому же Брейвику, нападавшим на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо», исполнителю теракта на набережной Ниццы и т.д. Потому что Россия – это совсем другая история для Европы. В России террористы– это благородные повстанцы для европейцев. Они даже нелюдей, захвативших Театральный центр на Дубровке («Норд-Ост») и школу в Беслане, именовали борцами и повстанцами.

Церемония награждения премией имени Сахарова пройдет в декабре в Страсбурге. Нет никаких сомнений, что сам лауреат на ней присутствовать не сможет. В силу объективных причин. Может быть, тюремная администрация устроит ему в этот день праздничный завтрак или ужин. С порцией масла и вареным вкрутую яйцом (или даже с двумя!). Впрочем, Сенцов и сам сможет устроить себе праздник, закупив в тюремном ларьке продукты. Он же теперь богатый человек, по меркам колонии. И сможет обеспечить себя ларьком до конца срока. Или снять еще даже два фильма после освобождения.