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Европарламент может потребовать от Украины освобождения Савченко
22 марта 2018, 21:09 • 89 • Украина
Европейский парламент может потребовать от украинских властей освобождения депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства страны, заявил глава Европарламента Антонио Таяни.
globallookpress.com
Европарламент «может вновь потребовать освобождения Надежды Савченко» из украинской тюрьмы в случае её заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на Таяни.
Ранее Савченко задержали в Верховной раде.
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