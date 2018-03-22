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Европарламент может потребовать от Украины освобождения Савченко

22 марта 2018, 21:09  •  89 • Украина
Европейский парламент может потребовать от украинских властей освобождения депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства страны, заявил глава Европарламента Антонио Таяни.
 
globallookpress.com
 

Европарламент «может вновь потребовать освобождения Надежды Савченко» из украинской тюрьмы в случае её заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на Таяни.

Ранее Савченко задержали в Верховной раде.

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