Европарламент хочет наградить террориста Олега Сенцова. Церемония назначена на декабрь

Европарламент назвал лауреата премии «За свободу мысли» имени академика Сахарова. Им стал украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет заключения.

Лауреатом премии «За свободу мысли» имени академика Сахарова Европарламент назвал украинского режиссера Олега Сенцова. Напомним, Сенцов осужден в России за подготовку террористического акта на территории Крыма, однако ряд сил Запада и Киева все еще пытаются связать его дело с политикой.

О премировании Сенцова пишет 360 со ссылкой на заявление Европарламента.

Ожидается, что церемония вручения премий пройдет в Страсбурге 12 декабря.

О номинировании Сенцова на премию, которую вручают за вклад в борьбу за права человека, СМИ узнали 27 сентября. За награду с украинским режиссером боролись некоммерческие организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, сирийский полицейский, фотографирующий жертв своего правительства, и несколько общественных активистов.