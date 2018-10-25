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Европарламент хочет наградить террориста Олега Сенцова. Церемония назначена на декабрь
25 октября 2018, 17:24 • 42 • Политика
Европарламент назвал лауреата премии «За свободу мысли» имени академика Сахарова. Им стал украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет заключения.
Лауреатом премии «За свободу мысли» имени академика Сахарова Европарламент назвал украинского режиссера Олега Сенцова. Напомним, Сенцов осужден в России за подготовку террористического акта на территории Крыма, однако ряд сил Запада и Киева все еще пытаются связать его дело с политикой.
О премировании Сенцова пишет 360 со ссылкой на заявление Европарламента.
Ожидается, что церемония вручения премий пройдет в Страсбурге 12 декабря.
О номинировании Сенцова на премию, которую вручают за вклад в борьбу за права человека, СМИ узнали 27 сентября. За награду с украинским режиссером боролись некоммерческие организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, сирийский полицейский, фотографирующий жертв своего правительства, и несколько общественных активистов.
Олега Сенцова осудили за подготовку терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил голодовку в качестве акции поддержки украинских политических заключенных на территории нашей страны.
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