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Европа опасается военного вмешательства США в Венесуэле и настаивает на политическом урегулировании
07 мая 2019, 10:39 • 72 • Политика
Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы. Европа опасается, что США перейдут к силовому воздействию в стране, и настаивает на политическом урегулировании.
Международное сообщество должно найти возможности для политического урегулирования в Венесуэле. Нельзя допустить военных столкновений. С подобной позицией выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе заседания международной контактной группы по Венесуэле.
По словам Могерини, вопрос ликвидации риска военных столкновений, эскалации насилия - приоритетный на сегодня. Дипломаты надеются "сберечь пространство для того, чтобы возник политический процесс".
30 апреля оппозиционные силы во главе с Хуаном Гуайдо пытались организовать государственный переворот в Венесуэле, однако затем признали собственный проигрыш. Однако на этом история не закончилась. Гуайдо обратился к США с просьбой рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт. Госсекретарь Майк Помпео не отрицал подобной возможности, однако отмечал, что в первую очередь ставку будут делать на политическое урегулирование.
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