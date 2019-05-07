Европа опасается военного вмешательства США в Венесуэле и настаивает на политическом урегулировании

Международное сообщество должно найти возможности для политического урегулирования в Венесуэле. Нельзя допустить военных столкновений. С подобной позицией выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе заседания международной контактной группы по Венесуэле.

По словам Могерини, вопрос ликвидации риска военных столкновений, эскалации насилия - приоритетный на сегодня. Дипломаты надеются "сберечь пространство для того, чтобы возник политический процесс".

30 апреля оппозиционные силы во главе с Хуаном Гуайдо пытались организовать государственный переворот в Венесуэле, однако затем признали собственный проигрыш. Однако на этом история не закончилась. Гуайдо обратился к США с просьбой рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт. Госсекретарь Майк Помпео не отрицал подобной возможности, однако отмечал, что в первую очередь ставку будут делать на политическое урегулирование.