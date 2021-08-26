Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России • 357 • Аналитика © РИА Новости / Виталий Тимкив Вчерашний день принес множество событий, которые так или иначе связаны с российскими планами по наращиванию присутствия на европейских рынках энергоносителей. Начнем с условно плохой. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора "Северного потока — 2", компании Nord Stream AG, связанную с применением ограничений в рамках Третьего энергопакета. Напомним, что, согласно требованиям Евросоюза, одна компания не может одновременно быть и поставщиком газа, и оператором транзитной магистрали. Брюссель требует, чтобы в подобных случаях половина транспортных мощностей выделялась для поставок сторонними игроками. В Европе уверены, что такая схема не позволит монополизировать рынок, спекулировать на ценах и не даст в руки стратегического поставщика (читай — России) рычагов воздействия на политику Старого Света. Эту новость, вне всякого сомнения, с большим воодушевлением воспримут на Украине, которая с перманентным испугом ожидает прекращения транзита российского газа через собственную территорию, а также в странах Прибалтики и Польши, приложивших все возможные усилия по срыву проекта "Северного потока — 2". Вчера же стало известно, что "Газпром" начал закачку голубого топлива в собственные подземные хранилища в Европе. Этому событию предшествовали весьма напряженные недели, когда российский газовый гигант ничего не закачивал, а только отбирал имеющиеся запасы в рамках выполнения долгосрочных контрактов со своими европейскими покупателями. Именно с этим, а также с аварией на заводе в Новом Уренгое многие связывали рекордный рост цен на природный газ на европейских биржах. Для начала поясним, почему первую новость мы окрестили условно плохой. Решение немецкого суда, конечно, не очень обрадовало пул инвесторов. Однако тут нужно понимать, что вынесено решение только первой инстанции, то есть у адвокатов, представляющих интересы французской ENGIE, австрийской OMV, британско-голландской Shell, а также немецких Uniper и Wintershall, еще очень много работы в апелляционном и, при необходимости, в кассационном суде. Сражение на мечах юридических лазеек только началось. Лето 2021 года отметилось не только высокими температурами: параллельно рекорды ставили цены на энергоносители. Достаточно сказать, что стоимость тысячи кубометров газа в этот период перевалила за 500 долларов, что является нонсенсом с точки зрения рыночной экономики, так как цены на энергоносители всегда — подчеркнем, всегда — выше во время отопительного сезона. Скачок связывали с некими спекуляциями "Газпрома", которых, конечно же, не было, подтверждением чему — полное отсутствие претензий со стороны покупателей. Как версия еще рассматривалась недостаточная заполненность подземных хранилищ газа в Европе и уже упомянутая авария на одном из заводов в Новом Уренгое. Необъяснимый парадокс для Европы заключается в том, что сейчас, когда началась закачка газа в ПХГ, а работа газоперерабатывающего предприятия полностью восстановлена, цены на газ и не думают снижаться. По состоянию на 25 августа за тысячу кубометров газа на рынках просили уже 560 долларов. Нельзя не отметить, что коллективная Европа запуталась в сетях своей законодательной казуистики и начала — да простят нам подобное сравнение — жевать собственный драконий хвост. Уже упомянутый Третий энергопакет, который регламентирует транзитные поставки не только природного газа, но также и электричества внутри Европы, был принят не просто так. Наши западные соседи проводят давнюю и планомерную политику отказа от долгосрочных контрактов. Как утверждает современная экономическая доктрина, подобные соглашения слишком инерционны и не отвечают требованиям свободного рынка. Считается, что короткие (спотовые) контракты учитывают колебания стоимости и не дают поставщику неправомерно обогащаться. Прямо сейчас мы вместе с нашими западными партнерами воочию наблюдаем сразу два явления. Во-первых, что цены на энергоносители могут колебаться не только вниз, но и вверх, причем сильно и достаточно постоянно. Во-вторых, происходит это именно из-за отказа стран-покупателей от гарантированных долгосрочных контрактов и выхода на рынки не специалистов-энергетиков, а биржевых маклеров, которые очень слабо разбираются непосредственно в отрасли добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Чтобы не быть голословными, приведем наглядный пример. Пятого августа на Уренгойском заводе по подготовке конденсата (ЗПКТ), принадлежащем ООО "Газпром переработка", случился пожар. Зарубежные средства массовой информации тут же взорвались сообщениями о возможном снижении прокачки газа по МГП "Ямал — Европа", из-за чего цена на газ в Европе пошла вверх, в среднем на 10-20 долларов. Комичность ситуации заключается в том, что упомянутый завод никакого отношения к экспорту российского газа не имеет. Уренгойский ЗПКТ занимается сжижением углеводородных газов и широких фракций легких углеводородов. Если по-простому, предприятие производит газомоторное топливо, которое потом идет на внутренний российский рынок. При долгосрочных контрактах подобные события имеют нулевое значение, ну а при спотовой торговле спекулянты на рынке тут же упредительно взвинчивают цены, особо не пытаясь вникнуть, что и где сломалось. Это же правило целиком и полностью применимо к ситуации с подземными хранилищами. "Газпром" физически не может манипулировать на этом поле по той простой причине, что он имеет ту или иную долю собственности в ключевых ПХГ и от их заполненности зависит выполнение контрактов. Российской компании частично принадлежат подземные хранилища Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах. Уровень их заполненности в августе действительно опустился до исторического минимума в 12,8 процента, что в пять раз ниже показателей прошлого года. Но "Газпром" в это время занимался своей основной задачей — обеспечением внутренних интересов, параллельно прокачивая законтрактованные объемы трубопроводного газа. А то, что стоимость экспортного топлива вместо заложенных в бюджет 170 долларов перевалила за 500, — это тот самый свободный рынок. В данном случае, безусловно, очень приятный для российского гиганта, но ведь рыночные правила — меч обоюдоострый. Ничего личного, сугубо бизнес по предложенным правилам. Наш сегодняшний разговор был бы неполным без упоминания третьей новости. Глава австрийской энергетической корпорации OMV и президент российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле опубликовал статью, в которой прямо заявил, что Европа критически нуждается в российском газе, а потому экономический союз между Европейским союзом и Российской Федерацией неизбежен. По словам автора, экономический рост Европы процесс крайне хрупкий, и без надежных поставок российских энергоносителей гарантировать его невозможно. Господин Зеле говорит не только от лица более тысячи компаний, входящих во внешнеторговую палату, но в первую очередь как глава одного из крупнейших газовых операторов Европы. В настоящий момент ограничения Третьего энергопакета распространяются на второй "Северный поток". Если открыть карту наземной части газовой инфраструктуры внутри Европы, выяснится презабавный факт. Абсолютно все магистральные газопроводы, по которым поставляется российский газ, решением стран, по территории которых они проходят, выведены из-под действия энергопакета. Ловким движением законодательного пера, например, чешский участок Net4Gas, немецкие JAGAL, MIDAL, STEGAL и австрийский TAG являются не продолжением Турецкого и Северного потоков, а внутренними газораспределительными сетями. Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть Единственный газопровод, к которому сегодня применены ограничительные меры, — это OPAL, его транзитная мощность ограничена 50 процентами. Но все тот же энергопакет в случае экстренной необходимости и при отсутствии альтернативных поставщиков разрешает открывать вентиль на полную. "Газпром" не форсирует этот вопрос, просто наблюдая за рекордным ростом цен и тем, как "Северный поток — 1" работает с нагрузкой свыше ста процентов. Фактически сейчас в Европе разворачивается битва между политиками и собственным крупным бизнесом. Первые играют в свои игры, а вторые обязаны обеспечивать экономический рост, энергетическую безопасность и при этом получать прибыль. Стоимость природного газа, пустые ПХГ и пассаж Райнера Зеле аккуратно намекают на то, что терпение энергетических компаний на исходе и дальше Европу ждет рост тарифов, а значит, сильное неудовольствие электората. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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