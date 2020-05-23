«Европа заинтересована в соглашении»: каковы перспективы Договора по открытому небу после решения США выйти из него

Россия намерена и в дальнейшем соблюдать условия Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщили в постпредстве РФ при НАТО, комментируя итоги заседания Североатлантического совета. В ходе совещания, созванного в связи с решением США выйти из ДОН, руководство альянса, как и Вашингтон, обвинило Москву в нарушении условий договора. При этом генсек альянса сообщил, что страны НАТО продолжат соблюдать ДОН. Ранее 11 европейских государств выпустили коммюнике, в котором высказали сожаление в связи с решением США. Эксперты отмечают, что Европа в значительно большей степени, чем Соединённые Штаты, заинтересована в сохранении договора. По словам аналитиков, это соглашение — важный инструмент обеспечения безопасности на континенте и Брюссель это понимает.

Россия продолжит соблюдать положения Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при НАТО по итогам экстренного заседания Североатлантического совета, которое было созвано в связи с решением США выйти из ДОН.

«С российской стороны вновь подтверждено намерение продолжать выполнять положения Договора, который доказал свою функциональность и востребованность в качестве одной из несущих конструкций системы контроля над вооружениями и обеспечения предсказуемости военной деятельности. Выражается готовность к дальнейшему диалогу — на взаимоуважительной основе, а не на языке ультиматумов, — в интересах европейской и международной безопасности», — отмечается на сайте постпредства.

Российские дипломаты также сообщили о необходимости провести специальную конференцию стран — участниц договора, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

«Нам теперь необходимо внимательно проанализировать складывающуюся после решения США ситуацию, исходя из военно-политических, правовых и иных аспектов. Всем участникам ДОН предстоит скрупулёзно проделать такую же работу, чётко определить свои позиции и заявить о них на специальной конференции, созыв которой потребуется для оценки последствий и порядка дальнейшего функционирования этого важного многостороннего режима. Её итоги и определят судьбу ДОН», — говорится в заявлении.

В пятницу внешнеполитические ведомства 11 стран ЕС обнародовали совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с объявлением США о денонсации Договора об открытом небе. Документ поддержали Бельгия, ФРГ, Испания, Италия, Португалия, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция. При этом они отметили, что разделяют «обеспокоенность касательно соблюдения положений договора со стороны России».

«Договор по открытому небу — важнейший элемент системы по укреплению доверия, созданной за последние десятилетия с целью повышения уровня прозрачности и безопасности в Евроатлантическом регионе. Мы продолжим выполнять положения Договора по открытому небу, который, несомненно, повышает эффективность нашей системы по контролю за неядерными вооружениями и способствует коллективной безопасности», — отмечается в совместном коммюнике 11 европейских стран.

В постпредстве РФ при НАТО обратили внимание на это заявление, назвав его «очень важным сигналом» и добавив, что выход из Договора по открытому небу «нанесёт удар по системе военной безопасности и стабильности в Европе».

Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»)

РИА Новости

© Максим Блинов

Российские дипломаты также указали, что «за два десятилетия успешного функционирования этого многостороннего документа не было ни одного случая, когда какой-либо участник заявил о желании покинуть договорное поле».

«Наоборот, отмечалась эффективность заложенного в нём верификационного механизма для укрепления безопасности на пространстве ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. На сегодняшний день его участниками являются 34 государства, включая РФ. Соглашение устанавливает практику международных наблюдательных полётов для инспекции военной инфраструктуры стран-участниц. 21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ДОН, мотивировав это тем, что РФ якобы нарушает его положения.

«Чисто технический вопрос»

На прошедшем совещании руководство НАТО фактически поддержало обвинения США в адрес России в несоблюдении ДОН.

«На протяжении многих лет Россия вводила полётные ограничения, противоречащие договору, в том числе ограничения на полёты над Калининградом и над территорией России вблизи её границы с Грузией. Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу ослабляет роль этого важного соглашения в обеспечении безопасности и стабильности Евроатлантического региона», — озвучил позицию альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Россия должна «вернуться к соблюдению данного договора, что является наилучшим способом сохранить его преимущества», заявил генсек. При этом в НАТО отмечают, что альянс продолжает соблюдать ДОН и твёрдо выступает за сохранение международного контроля за вооружениями.

Однако, как отметили в российском постпредстве при НАТО, на деле альянс придерживается иного курса.

«К сожалению, факты это, мягко говоря, не подтверждают. Речь идёт о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договорённостей в сфере контроля над вооружениями — слом Договора по ПРО, отказ от ратификации адаптированного Договора об обычных вооружённых силах (АДОВСЕ), выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь и из ДОН», — указывают российские дипломаты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Lenoir

Они также подчеркнули, что Россия неоднократно давала разъяснения по так называемым нарушениям в рамках Консультативной комиссии по открытому небу и в ходе двусторонних контактов с американской стороной.

В российском представительстве напомнили, что США были не только инициаторами разработки Договора, но и подавали самые большие ежегодные заявки для проведения наблюдательных миссий над территорией России. К примеру, на 2020 год Вашингтон уже успел запросить 21 полёт, что на треть больше, чем в предыдущие годы, указывают дипломаты.

«Россия же, имея годовую квоту в 42 полёта, использует над территорией США лишь шесть-восемь полётов, остальные приходятся на Европу», — подчёркивается в заявлении.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что США имеют решающее слово в НАТО, поэтому его руководство вторит заявлениям Трампа о «нарушениях» со стороны РФ.

Посадить полмира на карантин. Зачем? Пора разобраться с этим сумасшествием - Зюганов «Есть жёсткая евроатлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий. Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации», — сказал он.

«Механизм управления Европой»

Стоит отметить, что МИД РФ неоднократно отвергал обвинения американской стороны в нарушении ДОН, указывая при этом на то, что США далеко не всегда следуют этому соглашению.

Так, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 21 мая напомнила о претензиях Москвы к Вашингтону в этом вопросе.

«Например, мы заявляли, что с 2017 года США ужесточили свои подходы к исполнению этого договора в отношении России и с января 2018 года в отношении нашей страны стали действовать несколько ограничительных мер. Это и отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, и изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полётов над Гавайскими островами путём ограничения максимальной дальности полётов с авиабазы Хикам, и отказ предоставлять ночёвки на континентальной части США, и многое-многое другое», — пояснила она.

При этом Захарова подчеркнула, что у сторон имеются все необходимые механизмы для решения спорных вопросов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Владимир Песня

По мнению экспертов, взаимные претензии, которыми обменивались РФ и США по вопросу исполнения ДОН, носят технический характер и могли бы быть разрешены в ходе консультаций, но в Вашингтоне этого не хотят.

«Претензии, конечно, взаимные. Но разница в том, что РФ готова решать этот чисто технический вопрос за столом переговоров, а США — нет. Так что ответственность целиком лежит на Вашингтоне», — заявил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Между тем аналитики прогнозируют, что европейские участники ДОН вряд ли станут денонсировать договор по примеру Вашингтона, поскольку заинтересованы в нём гораздо больше американцев. В частности, эксперты напомнили, что ранее Франция, Германия и Великобритания уже пошли наперекор Соединённым Штатам, отказавшись разрывать ядерную сделку с Ираном.

«Европа очень заинтересована в этом соглашении, потому что у них нет таких средств космической разведки, как у США. Естественно, для них весьма ценны подобного рода облёты, которые позволяют сохранять определённый уровень прозрачности и доверия между государствами», — считает Кошкин.

По его словам, несмотря на сильное влияние Вашингтона на политику ЕС в военной сфере, в вопросе Договора об открытом небе Брюссель может отстоять выгодную ему позицию.

«НАТО — это механизм управления Европой со стороны США. С его помощью американцы склоняют другие страны к тому, чтобы они придерживались определённой внешнеполитической линии. Но в последние годы в ЕС растёт скепсис относительно такого положения дел. В Брюсселе недовольны деструктивными действиями Трампа, которые подрывают их безопасность, — говорит Кошкин. — Я надеюсь, что ДОН станет переломным моментом во взаимоотношениях Вашингтона и европейских государств, неким моментом истины в понимании того, что допустимо, а что нет».

Аналогичной точки зрения придерживается и член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло.

«Другие страны НАТО вряд ли выйдут из ДОН. Члены ЕС больше заинтересованы в нём, чем США. Очевидно, что если не будет этого договора, то пострадает прежде всего общая европейская безопасность. В Брюсселе это осознают. Они понимают, что нынешняя американская администрация ведёт откровенно авантюрную политику. Главное, чтобы у них хватило сил проявить самостоятельность в этом вопросе», — сказал он в интервью RT.

По словам Андрея Кошкина, позиция России в этом вопросе ясна и последовательна. Москва всегда пытается сохранить те международные договорённости, которые способствуют поддержанию безопасности в мире, и особенно на европейском континенте, отмечает аналитик.