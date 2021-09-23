Европа загнала себя в угол. Позор прикрывают нападками на Россию - эксперт

Политолог Леонид Крутаков отметил, что история с обнаружением третьего подозреваемого не что иное, как попытка отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.

В Великобритании, выдав версию о третьем подозреваемом в деле с отравлением Скрипалей, расписались в собственном бессилии. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, эти утверждения - очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от позорного бегства НАТО из Афганистана.

Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с Царьградом поддержал эту версию. Безусловно, отметил он, попытка раскрутить шпионский скандал на деле Скрипалей уже зашла в тупик.

Намерения реанимировать этот скандал тщетны, а сам инцидент уже затух.

"Дело зашло в тупик. Просто так его сбросить на тормозах и забыть, наверное, не получается. Пытаются оживить эту тему. Тема со сбитым "Боингом" - её тихо-тихо спустили на нет, ничем не закончилось расследование, никто ничего не доказал, никто никакой вины не понёс. Ведь слишком неудобные и невыгодные для Запада результаты расследования. Думаю, что со Скрипалями то же самое. Тем более что это изначально задуманная провокация, и она была использована по максимуму на момент разгона санкций против России", - указал специалист.

Эксперт добавил, что подобные шпионские скандалы направлены на то, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

И Европа именно как раз находится в незавидном положении - проблемы с Брекситом, заявления о переходе на новую энергию и, соответственно, взлетевшие цены на газ, отопление и электричество.

"Там назревает колоссальный кризис, и не только в Британии, вообще в Европе. Конечно, нужен кто-то виновный, нужно куда-то отвлечь внимание", - добавил эксперт.