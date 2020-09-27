Европа взбунтовалась на фоне "приговора Зеленскому". Но резкие слова пришлось взять обратно

Сенатор Алексей Пушков оценил редактуру текста главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Как сообщалось накануне, его текст с деталями разговора с президентом Зеленским был отредактирован. В частности, из статьи была убрана нашумевшая фраза о том, что ЕС для Украины это не благотворительная организация и не банкомат.

Впрочем, "приговор Зеленскому", вынесенный Боррелем, - это констатация факта, то, о чём думают в ЕС не первый год. Как полагает Пушков, даже после корректуры этих резких фраз, чтобы соблюсти политес, осадок остался.

"В этом осадке вся суть. Боррель сказал Зеленскому и написал в блоге то, что давно думают в европейских коридорах власти. О нежелании вкладывать деньги в Украину как "чёрную дыру коррупции" мне говорили в частных беседах в Париже высокопоставленные коллеги ещё в 2015-16 гг.", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он добавил, что уже тогда у Европы не было иллюзий по поводу Незалежной.

"На Западе так горячо праздновали победу "демократической революции" в Киеве, что развернуться в другую сторону и признать, что плоды этой "революции", а на деле переворота, оказались несъедобными, духу у европолитиков не хватило", - пояснил он.

По сути, сейчас Украина для ЕС стала чем-то вроде чемодана без ручки: тащить тяжело и неудобно, а бросить жалко.

"В 2017-18 гг. прочно обосновавшийся в коридорах власти скептицизм по поводу Украины начал проявляться в СМИ: мол, страна не оправдала надежд, идёт к коллапсу, а для Европы это скорее обременение, чем приобретение", - констатировал Пушков.