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Европа взбунтовалась на фоне "приговора Зеленскому". Но резкие слова пришлось взять обратно

27 сентября 2020, 21:20  •  133 • Политика
Статью главы евродипломатии Жозепа Борреля, где он сообщал о разговоре с Владимиром Зеленским, отредактировали. Резкие слова президенту Украины о том, что ЕС не банкомат или благотворительная организация, убрали из текста. Впрочем, отмечает сенатор Алексей Пушков, Боррель лишь высказал то, о чём не первый год думают в Европе.
Сенатор Алексей Пушков оценил редактуру текста главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Как сообщалось накануне, его текст с деталями разговора с президентом Зеленским был отредактирован. В частности, из статьи была убрана нашумевшая фраза о том, что ЕС для Украины это не благотворительная организация и не банкомат.
Впрочем, "приговор Зеленскому", вынесенный Боррелем, - это констатация факта, то, о чём думают в ЕС не первый год. Как полагает Пушков, даже после корректуры этих резких фраз, чтобы соблюсти политес, осадок остался.
"В этом осадке вся суть. Боррель сказал Зеленскому и написал в блоге то, что давно думают в европейских коридорах власти. О нежелании вкладывать деньги в Украину как "чёрную дыру коррупции" мне говорили в частных беседах в Париже высокопоставленные коллеги ещё в 2015-16 гг.", - написал сенатор в Telegram-канале.
Он добавил, что уже тогда у Европы не было иллюзий по поводу Незалежной.
"На Западе так горячо праздновали победу "демократической революции" в Киеве, что развернуться в другую сторону и признать, что плоды этой "революции", а на деле переворота, оказались несъедобными, духу у европолитиков не хватило", - пояснил он.
По сути, сейчас Украина для ЕС стала чем-то вроде чемодана без ручки: тащить тяжело и неудобно, а бросить жалко.
"В 2017-18 гг. прочно обосновавшийся в коридорах власти скептицизм по поводу Украины начал проявляться в СМИ: мол, страна не оправдала надежд, идёт к коллапсу, а для Европы это скорее обременение, чем приобретение", - констатировал Пушков.

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