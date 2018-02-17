«Европа вынуждена платить по счетам»: глава МИД Германии назвал условие снятия антироссийских санкций

Евросоюз может начать постепенно снимать санкций против России после размещения миротворцев в Донбассе. Такое мнение на полях Мюнхенской конференции по безопасности высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он добавил, что, несмотря на разницу во мнениях, Россия остаётся «большим соседом Европы» и без её участия обеспечить мир и стабильность в регионе невозможно. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил: Москва выступает за то, чтобы российско-германские отношения опирались на реальные интересы двух стран. О чём ещё говорили высокопоставленные дипломаты и как эксперты расценивают перспективы снятия антироссийских санкций — в материале RT.

Евросоюз может начать поэтапную отмену антироссийских санкций после ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в ходе рабочего завтрака представителей бизнеса России и ФРГ, который прошёл на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны добиться перемирия на Украине. Считаю правильной идею российского президента о вводе «голубых касок». Если он будет осуществлён, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», — цитирует Габриэля РИА Новости.

По его словам, при условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжёлого вооружения Германия сможет предложить инвестиции для Донбасса. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул важность взаимодействия с Россией для обеспечения стабильности в Европе.

«Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остаётся большим европейским соседом... Только совместно с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте», — подчеркнул Габриэль.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы российско-германские отношения опирались на реальные, «коренные» интересы двух стран, несмотря на неоднозначный подход к целому ряду политических проблем.

«Выступаем за то, чтобы никогда политика не довлела над экономикой, а, наоборот, расширение экономических связей создавало прочный фундамент, на котором проще решать различные расхождения по тем или иным международным ситуациям», — отметил Лавров.

Напомним, в середине декабря 2017 года президент России Владимир Путин выступил за размещение в Донбассе миротворческого контингента. При этом он обратил внимание на то, что размещение подобной миссии невозможно без согласования этого вопроса между сторонами конфликта, к коим Россия никак не относится (о чём Москва неоднократно заявляла с начала столкновений).

Миротворцы ООН

globallookpress.com

© Muammar Awad

«Приходит осознание ненормальности»

Министр иностранных дел России также заявил, что именно раскручиваемая Вашингтоном санкционная спираль является основным препятствием для развития экономического сотрудничества с Европой.

«Мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, «застрельщиком» которой являются США. Европа вынуждена платить по счетам. Да, это так. Но то, что приходит осознание ненормальности такого положения, — это тоже объективный факт», — заявил глава МИД.

Глава МИД ФРГ: ЕС может начать снимать санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс «Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы. Американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы, прежде всего под видом сдерживания Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в основании проекта «Северный поток — 2» лежит прежде всего коммерческая выгода для европейских стран. Например, стоимость транзита по этому трубопроводу, по сравнению с перекачкой газа через Украину, будет почти в два раза меньше.

«Я вижу нормальный, конкретный, прагматичный настрой практически всех, кто так или иначе связан с российской экономикой, осуществляет в нашей стране свои проекты, — отметил Лавров. — Не хотим, чтобы это сотрудничество омрачалось какими-то идеологизированными, тем более привнесёнными извне соображениями».

В свою очередь, говоря об американских санкциях в отношении России, глава германского МИД отметил, что в странах Евросоюза их считают «более чем неоднозначными».

«Мы воспринимаем эти санкции как более чем неоднозначные. Они имеют экстерриториальное значение», — заявил Габриэль.

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, Россия придерживается всех правил и требований германских регуляторов при реализации проекта магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «Северный поток — 2».

«Россия придерживается всех правил, которые устанавливают наши регуляторы, при строительстве «Северного потока — 2». Мы не должны менять правила на ходу», — цитирует ТАСС министра.

Ранее в пятницу, 16 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьером Польши Матеушем Моравецким заявила, что ФРГ считает газопровод «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом, который не несёт угроз для диверсификации источников энергии.

РИА Новости

«Весь пакет санкций обслуживает лишь интересы США»

Комментируя заявление Зигмара Габриэля о перспективах снятия антироссийских санкций, политолог Александр Асафов отметил, что в Германии уже неоднократно высказывались о бессмысленности подобных ограничительных мер: начиная от риторики, что санкции бессмысленны и имеют лишь значение в геополитическом противостоянии между Россией и США, и заканчивая тем, что во многом поводы для них надуманны.

«Различные немецкие депутаты, представители бизнеса так или иначе высказывались за отмену санкций. И вот мы впервые слышим от высших представителей политической Германии подтверждение. Действительно, санкции для Германии лишены всякого смысла, поскольку и немецкий бизнес, и немецкая политическая элита хотят восстановления отношений с Россией по экономическому направлению и по всем остальным. Они понимают, что весь пакет санкций обслуживает лишь интересы США. Поэтому это достаточно последовательное и ожидаемое заявление», — заверил Асафов.

Собеседник RT подчеркнул, что ввод миротворцев в Донбасс или любые продвижения в этом направлении могут позволить Германии и Франции начать обсуждение реальной отмены санкций. Вместе с тем политолог отметил, что подобный процесс вызовет «жесточайшее сопротивление Вашингтона».

Он добавил, что «Северной поток — 2» является важным экономическим и политическим фактором для Германии. По словам собеседника RT, Соединённые Штаты и их сателлиты противостоят развитию этого проекта, поскольку Вашингтон проводит экспансию своего сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза.

«Думаю, Германии удастся отстоять свою позицию и суверенитет ЕС, и санкции хотя бы частично будут отменены, а отношения между Россией и ЕС пойдут в конструктивном направлении, вне зависимости от состояния отношений России и США», — отметил Асафов.

В свою очередь, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России политолог Александр Шатилов в беседе с RT призвал воздержаться от излишнего оптимизма в вопросе отмены антироссийских санкций.

«Немецкий бизнес действительно заинтересован в том, чтобы снять санкции с России и возобновить полноценное экономическое партнёрство. Другое дело, что политическая элита Германии в настоящий момент практически полностью подконтрольна США и играет, по большому счёту, в американскую игру», — заявил эксперт.

По его словам, Германия исполняет роль «хорошего полицейского», который предлагает определённые уступки в обмен на фактически сдачу своих позиций, поскольку ввод миротворцев в Донбасс на условиях Запада приведёт к серьёзному геополитическому поражению России. А это, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию, полагает Шатилов.

«На мой взгляд, верить словам немецких политиков невозможно, поскольку сейчас они во многом подыгрывают США и дуют в дудку Вашингтона... Здесь Запад хочет не столько интеграции Донбасса в Украину, сколько того, чтобы российская элита прогнулась», — подытожил политолог.