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Европа выкатила список претензий к российским соцсетям: В блэклист попали "ВК" и Telegram

16 декабря 2020, 22:55  •  102 • В мире
Социальные сети "ВКонтакте" и Telegram попали в чёрный список Европейской комиссии. Члены организации выкатили перечень претензий к российским соцсетям. Главная - контент, нарушающий авторские права.
С 2018 года Европейская комиссия (ЕК) ведёт "Список наблюдения за контрафактом и пиратством". Раньше в нём было четыре категории. В первую вносили поставщиков онлайн-услуг, которые облегчают доступ к защищённой авторским правом информации. Вторая группа - платформы электронной коммерции, третья - торговые площадки, четвёртая - интернет-аптеки.
С 2020 года в списке ЕК появился раздел "Проблемные социальные сети". Туда уже внесены "ВК" и Telegram.
Главная претензия к Telegram - недостаточные ответные действия от владельцев платформы, когда им сообщают о нарушениях. Разработчики платформы уверяют: распространению вредоносного контента они не помогают, а наоборот, удаляют его в течение суток, если вдруг он появляется.
"ВКонтакте" не устроил Европу своими встроенными видеопроигрывателями, а также возможностью обмениваться файлами. В ЕК отметили, что пользователи соцсети могут посмотреть фильмы и телешоу, а также скачать книги, защищённые авторским правом. Кроме того, поиск в "ВК" функционирует так, что владельцам аккаунтов достаточно легко находить информацию.
В отчёте ЕК говорится, что попадание в документ этих платформ должно стать толчком к действиям. Например, к пересмотру своей политики и усилению борьбы с нарушением чужих прав. Юридической силы чёрный список не имеет.
"Нарушение прав интеллектуальной собственности приводит к большим финансовым потерям для европейских правообладателей и устойчивых бизнес-моделей, основанных на интеллектуальной собственности", - объяснили в ЕК.
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