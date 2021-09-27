Европа возвращается к углю: Про "зеленый пафос" забыли - Митрахович

Европа на фоне газового кризиса возвращается к углю. В частности, Великобритания, обратил внимание Станислав Митрахович. Про "зеленый пафос" и прошлые экологические "заклинания" в сложившейся ситуации там забыли, добавил эксперт.

Газовый кризис в Европе продолжается. Уже несколько месяцев цена на голубое топливо не опускается ниже 80 долларов за тысячу кубометров, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Это приводит к остановке производств, росту цен на электроэнергию и к возвращению угольной генерации там, где это возможно. На этом фоне Россия получает сверхдоходы.

По последнему отчетному периоду, за июль средняя экспортная цена на газ составила 245 долларов за тысячу кубометров. Но тогда котировки рассчитывались от уровня стоимости нефти в октябре прошлого года.

Всего же за семь месяцев 2021-го Россия получила 23,6 млрд долларов от экспорта трубопроводного газа. Это на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ситуация на газовом рынке Европы определяет рост котировок не только на голубое топливо, но и на уголь. А Россия, как известно, является одним из крупнейших в мире экспортеров этого полезного ископаемого.

Эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в эфире "Первого русского" заметил, что на фоне газового кризиса интерес к углю возродился, например, в Великобритании, где даже пришлось заново открывать законсервированную станцию: