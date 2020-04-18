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Европа возвращает гастарбайтеров – работать некому

18 апреля 2020, 13:10  •  76 • В мире
Немцы и французы не будут убирать урожай даже в условиях кризиса
В страны Восточной Европы каждый день всё ещё продолжают возвращаться трудовые мигранты после того, как Европа закрыла границы в связи с пандемией коронавируса.
После чего перед европейскими фермерами встал вопрос – а кто же будет работать на полях? При том, что армия безработных растёт не по дням, а по часам и в Западной Европе, её граждане не спешат идти работать на поля.
«Каждое лето Бартошице, город на северо-востоке Польши, теряет большую часть своего трудоспособного населения, которое направляется во Францию, чтобы помочь виноградарям собрать урожай. Но в этом году закрытие границ для ограничения распространения коронавируса может помешать полякам совершить это путешествие»,
– пишет британская газета Financial Times.
В Польшу же приезжали украинцы и белорусы, чтобы делать то же самое – собирать урожай на польских полях. В этом году поляки будут работать в своей стране и собирать свой урожай. А вот кто будет работать в Западной Европе – большой вопрос. Уже сегодня в сельском хозяйстве Германии не хватает 300 тысяч рабочих, во Франции – 200 тысяч, в Италии – 250 тысяч. Не будет рабочих рук – не будет и овощей и фруктов. Тем временем урожай ранних культур нужно будет собирать уже через месяц. Или урожай просто останется на полях и сгниёт.
По всей Европе миллионы офисных работников, официантов и дизайнеров сидят дома, предпочитая надеяться на пособие от государства, даже если после окончания карантина останутся без работы. Они свято верят в то, что бедные страны Восточной Европы для того и ассоциировали с ЕС, чтобы их граждане делали всю чёрную работу. И действительно, 80% работников в сельском хозяйстве Западной Европы – это гастарбайтеры с востока и юга. А для европейца предпочтительнее сидеть на пособии, чем идти собирать клубнику вместе с украинцами.
Ну а поскольку проблема в Европе стала очевидной, стали искать пути её решения.
Властям Восточной Германии пришлось нарушить строгие карантинные правила и разрешить ввезти самолётами до 80 тысяч иностранных сезонных рабочих, сообщает немецкая газета Bild.
Конечно, были выработаны правила контроля, о которых договорились Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер: все работники получат специальные разрешения для работы в условиях карантина, все они пройдут обязательный медицинский контроль по прибытию в Германию.
Привозить гастарбайтеров пока будут только из Румынии, Болгарии и Польши. Первый рейс Eurowings из Румынии уже доставил в четверг партию работников на немецкие поля. Про украинцев и молдаван ещё не вспомнили, однако сезон сбора урожая только начинается и вполне возможно, что украинские заробитчане отправятся вновь покорять Европу. В противном случае им придётся пополнить на родине армию украинских безработных, которая за последний месяц выросла в 10 раз.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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