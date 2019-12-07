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Европа велела Украине исправить дискриминационный закон о языке

07 декабря 2019, 02:54  •  68 • Политика
Венецианская комиссия указала все огрехи скандального закона Украины о языке и потребовала от Киева исправить их как можно скорее.
Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала украинский закон о языке и потребовала от Киева незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.
Отмечается, что закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением прав языковых меньшинств. К такому выводу пришли эксперты комиссии после анализа скандального документа.
Европейцы признают, что языковой вопрос является чувствительным в контексте конфликта между Украиной и Россией. Тем не менее эксперты Венецианской комиссии указывают на целый ряд серьёзных недоработок в законе о языке. Речь идёт о том, что студентам из европейских стран разрешено обучаться на родных языках, в то время как на русский язык эта норма не распространяется. Кроме того, европейцы требуют убрать из закона ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Также эксперты требуют пересмотреть квоту для контента на украинском языке, которая составляет 90% от эфирного времени.
В Венецианской комиссии Совета Европы напоминают, что дополнительные права на использование языков должны были быть определены в законе о правах национальных меньшинств. Однако указанный документ так и не был принят.
Ещё отмечается, что частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинств при общении между собой, в том числе когда они видны и слышны другим в общественных местах. Возможность распространения материалов избирательной кампании на нетитульных языках не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств, добавляют европейцы.
Напомним, что дискриминационный закон о языке был принят в последние месяцы правления президента Украины Петра Порошенко. Он запретил обучение на любых языках, кроме украинского. Кроме того, чиновники и врачи обязаны использовать только украинский язык. Использование неукраинского языка в публичных местах также под запретом.

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