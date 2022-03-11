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Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили" за помощь

11 марта 2022, 15:15  •  242 • Политика
Европа находится в полном ужасе от украинских беженцев, которые устраивают скандалы и пытаются навязать приютившим их людям свои порядки. Стало известно, как просители убежища "отблагодарили" европейцев за помощь.
Жители Германии, Польши, Молдавии, Болгарии и Венгрии - стран, куда чаще всего едут беженцы, - буквально каждый день выкладывают посты, в которых возмущаются поведением гостей. Просители убежища требуют, чтобы с ними разговаривали только по-украински, настаивают на более комфортных условиях проживания и обливают краской памятники советским солдатам, которые освободили Европу от фашизма, пишет портал "Народные новости".
От националистически настроенных граждан Украины болгары стали немного обалдевать. Украинцы требуют разговаривать с ними на украинском языке, который болгары, естественно, не знают, и поэтому пытаются общаться на русском,
- рассказывает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политолог Армен Гаспарян обратил внимание на другую проблему. Некоторые беженцы не гнушаются воровством. Они обчищают людей, которые временно предоставили им кров, и крадут из местных магазинов. Эксперт выложил в соцсетях фотографию одного из польских магазинов, где вывешено объявление: "Внимание! Каждый гражданин Украины будет проверяться после кассы".

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