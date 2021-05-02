Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения

Акции, проведённые сегодня в Европе, закончились массовыми избиениями. Сотрудники правоохранительных органов отказались от мирного диалога, о котором так часто говорят нам политики на Западе.

Демонстрации в странах Евросоюза были организованы в День труда, 1 мая. Кстати говоря, акция по тому же "трудовому поводу" состоялась и в Москве. И европейский опыт мы не переняли - в отличие от "старших товарищей", водомётами участников не разгоняли, хотя действия ряда пришедших, прямо скажем, были провокационными.

А так, например, проходили демонстрации в Париже. Дым, колонны полицейских, люди в жилетах - шум, крики.

А это уже Берлин. Первомай мирным тоже не получился. Авторы "Орды" иронизируют, напоминая известный рефрен о жигулёвском (хотя в оригинальной версии, как многие помнят, баварское), однако место здесь есть лишь для горькой иронии. Европа, судя по видео, оказалась вовсе не просвещённой.

Идём дальше. Перемещаемся в Турин. Итальянские полицейские сминают манифестантов, бьют дубинками, рвут плакаты.

А в Хельсинки, например, сегодня задержали 60 человек, правда, акция здесь была против коронавирусных мер.

В Брюсселе властям не понравился фестиваль Boum2, он не был согласован. В результате участников разогнали водомётами. Сотни полицейских окружили участников фестиваля и вытеснили их с места проведения акции. В ответ полетели камни, ветки деревьев и бутылки. Мирным фестиваль не получился.

Остаётся лишь добавить, что представители всех перечисленных выше стран учили Россию "правильно" взаимодействовать с активистами на улицах. Неужели тоже хотели применения в России водомётов, светошумовых гранат и слезоточивого газа?