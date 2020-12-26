Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа • 51 • Украина

Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ.



Стоимость газа не просто восстановилась после весеннего обвала на фоне локдауна, она ставит новые рекорды. Так, СПГ в Северной Азии (Японии и Корее) стал стоить почти в шесть раз выше, чем весной–летом. Биржевая цена СПГ с поставкой в феврале превысила 12 долларов MMBtu (млн британских тепловых единиц) против немного выше двух долларов за MMBtu в мае–июне. Стоимость СПГ на споте в Японии, которая является крупнейшим импортером в мире, взлетела до рекордных значений с июля 2018 года. Для некоторых азиатских потребителей эти цены стали просто недоступными.



В Китае цена СПГ подскочила в декабре в четыре раза по сравнению с летними месяцами. Например, в китайской провинции Хэбэй летом газ стоил около 2500 юаней за тонну, к декабрю он подорожал до 4000 юаней, а к концу декабря – до 10 000 юаней за тонну.



В Европе наблюдается схожая ситуация: природный газ на спотовом рынке бьет рекордные значения с февраля 2019 года. Цена на голландском хабе TTF (контракт – на сутки вперед) выросла до рекордных 220 долларов за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца – с 5 февраля 2019 года. А в Великобритании цена природного газа достигла рекордных уровней с января 2019 года.



Для понимания: в мае цена на газ на споте в Европе опускалась до 34 долларов за тысячу кубометров. Это гораздо ниже себестоимости поставок Газпрома. Ситуация с ценами начала улучшаться потихоньку только с августа, когда спотовые цены превысили психологическую отметку в 100 долларов, а в конце сентября они подросли уже до 150 долларов.



Сейчас дорожать природному газу помогает погода. Наконец-то после нескольких аномально теплых зим в Европе ждут нормальных зимних морозов.

В Азии тоже холодно, что способствует росту спроса на газ как в Китае и Индии, так и в других странах мира. Но вот предложения оказалось недостаточно, и возник дефицит топлива в регионе. Дело в том, что в Азию идет в основном СПГ, так как трубопроводных поставок туда нет. Но главные поставщики сжиженного природного газа – Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар – сократили добычу.



«Покупатели, у которых нет альтернативных источников поставок, вынуждены платить большие деньги, чтобы получить газ в январе», – говорит директор департамента нефти и газа в IHS Markit Чонг Жи Ксин, передает ProFinance.



В Европе, кроме роста спроса на газ на фоне ожидаемых в ближайшие две недели морозов, тоже наблюдается дефицит предложения. Почему? Потому что весь СПГ, который весной и летом заполонил европейский рынок, спешит в Азию, где происходит настоящий бум спроса на газ. И там цены на него еще выше – а значит, поставки выгодней.



В Европе снижается конкуренция российского газа с американским сжиженным газом.



В целом СПГ начал покидать европейский рынок. В октябре поставки СПГ в Европу снизились на треть, в ноябре – на 40%, в декабре еще на 40% к декабрю 2019 года. Причем импорт СПГ сократился абсолютно во все европейские страны, которые имеют СПГ-терминалы. В их числе даже Литва и Польша, которые так рьяно борются за независимость от российского газа.



«Фактор снижения поставок американского СПГ, по нашему мнению, перевешивает даже преимущества холодной погоды в Европе, которая также ведет к росту спроса на газ даже в условиях новых локдаунов», – считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.



Он поясняет, что в Азии, в отличие от Европы, наблюдается устойчивое восстановление экономики. Поставки СПГ в Азию всегда были более привлекательными, то есть ситуация для рынка СПГ, по сути, нормализуется. Более того, Танурков уверен, что поставки СПГ в Азию будут оставаться более привлекательными в долгосрочной перспективе как раз потому, что у Азии нет возможности в большом объеме покупать трубопроводный газ.



В любом случае падение цен весной из-за локдауна – это беспрецедентное событие, и оставаться столь низкими долго они не могли, равно как и отрицательные цены на нефтяные фьючерсы в апреле, добавляет эксперт.



В итоге декабрь Европа начала с того, что стала по максимуму отбирать газ из своих подземных хранилищ газа (ПХГ). Больше отбирать они просто не могут – есть технический предел.



Более того, как только Европа столкнулась с нехваткой газа и рекордным ростом цен на него, она сразу оставила без топлива Украину. Польша, Венгрия и Словакия прекратили реверсные поставки на Украину – газ нужен самим.



Эти три европейские страны зарабатывали на перепродаже российского газа Украине. Киев переплачивал за это топливо, кормя посредников, зато кичился «независимостью» от российского газа.



Однако эта история показывает, что покупка топлива через посредника, а не напрямую, чревата неприятными неожиданностями. Чтобы покрыть дефицит, Украина вынуждена отбирать газ из своих подземных хранилищ. Объем газа в 12 украинских ПХГ уже сократился с 31 до 24,8 млрд кубометров (данные на 20 декабря). Только за один день 18 декабря было отобрано 87,48 млн кубометров газа.



Если и дальше так пойдет, то Украина сильно рискует сама оказаться у разбитого корыта. На одном газе из ПХГ Украина не в состоянии пройти весь отопительный сезон, ей в любом случае необходимы поступления импортного топлива извне. Так было всегда. Собственной добычи газа и запасов в подземных хранилищах просто недостаточно для того, чтобы избежать холодных батарей в украинских хатах. Поэтому не исключено, что Киеву придется идти в Москву на поклон с просьбами о срочных поставках газа.

Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ.Стоимость газа не просто восстановилась после весеннего обвала на фоне локдауна, она ставит новые рекорды. Так, СПГ в Северной Азии (Японии и Корее) стал стоить почти в шесть раз выше, чем весной–летом. Биржевая цена СПГ с поставкой в феврале превысила 12 долларов MMBtu (млн британских тепловых единиц) против немного выше двух долларов за MMBtu в мае–июне. Стоимость СПГ на споте в Японии, которая является крупнейшим импортером в мире, взлетела до рекордных значений с июля 2018 года. Для некоторых азиатских потребителей эти цены стали просто недоступными.В Китае цена СПГ подскочила в декабре в четыре раза по сравнению с летними месяцами. Например, в китайской провинции Хэбэй летом газ стоил около 2500 юаней за тонну, к декабрю он подорожал до 4000 юаней, а к концу декабря – до 10 000 юаней за тонну.В Европе наблюдается схожая ситуация: природный газ на спотовом рынке бьет рекордные значения с февраля 2019 года. Цена на голландском хабе TTF (контракт – на сутки вперед) выросла до рекордных 220 долларов за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца – с 5 февраля 2019 года. А в Великобритании цена природного газа достигла рекордных уровней с января 2019 года.Для понимания: в мае цена на газ на споте в Европе опускалась до 34 долларов за тысячу кубометров. Это гораздо ниже себестоимости поставок Газпрома. Ситуация с ценами начала улучшаться потихоньку только с августа, когда спотовые цены превысили психологическую отметку в 100 долларов, а в конце сентября они подросли уже до 150 долларов.Сейчас дорожать природному газу помогает погода. Наконец-то после нескольких аномально теплых зим в Европе ждут нормальных зимних морозов.В Азии тоже холодно, что способствует росту спроса на газ как в Китае и Индии, так и в других странах мира. Но вот предложения оказалось недостаточно, и возник дефицит топлива в регионе. Дело в том, что в Азию идет в основном СПГ, так как трубопроводных поставок туда нет. Но главные поставщики сжиженного природного газа – Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар – сократили добычу.«Покупатели, у которых нет альтернативных источников поставок, вынуждены платить большие деньги, чтобы получить газ в январе», – говорит директор департамента нефти и газа в IHS Markit Чонг Жи Ксин, передает ProFinance.В Европе, кроме роста спроса на газ на фоне ожидаемых в ближайшие две недели морозов, тоже наблюдается дефицит предложения. Почему? Потому что весь СПГ, который весной и летом заполонил европейский рынок, спешит в Азию, где происходит настоящий бум спроса на газ. И там цены на него еще выше – а значит, поставки выгодней.В Европе снижается конкуренция российского газа с американским сжиженным газом.В целом СПГ начал покидать европейский рынок. В октябре поставки СПГ в Европу снизились на треть, в ноябре – на 40%, в декабре еще на 40% к декабрю 2019 года. Причем импорт СПГ сократился абсолютно во все европейские страны, которые имеют СПГ-терминалы. В их числе даже Литва и Польша, которые так рьяно борются за независимость от российского газа.«Фактор снижения поставок американского СПГ, по нашему мнению, перевешивает даже преимущества холодной погоды в Европе, которая также ведет к росту спроса на газ даже в условиях новых локдаунов», – считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.Он поясняет, что в Азии, в отличие от Европы, наблюдается устойчивое восстановление экономики. Поставки СПГ в Азию всегда были более привлекательными, то есть ситуация для рынка СПГ, по сути, нормализуется. Более того, Танурков уверен, что поставки СПГ в Азию будут оставаться более привлекательными в долгосрочной перспективе как раз потому, что у Азии нет возможности в большом объеме покупать трубопроводный газ.В любом случае падение цен весной из-за локдауна – это беспрецедентное событие, и оставаться столь низкими долго они не могли, равно как и отрицательные цены на нефтяные фьючерсы в апреле, добавляет эксперт.В итоге декабрь Европа начала с того, что стала по максимуму отбирать газ из своих подземных хранилищ газа (ПХГ). Больше отбирать они просто не могут – есть технический предел.Более того, как только Европа столкнулась с нехваткой газа и рекордным ростом цен на него, она сразу оставила без топлива Украину. Польша, Венгрия и Словакия прекратили реверсные поставки на Украину – газ нужен самим.Эти три европейские страны зарабатывали на перепродаже российского газа Украине. Киев переплачивал за это топливо, кормя посредников, зато кичился «независимостью» от российского газа.Однако эта история показывает, что покупка топлива через посредника, а не напрямую, чревата неприятными неожиданностями. Чтобы покрыть дефицит, Украина вынуждена отбирать газ из своих подземных хранилищ. Объем газа в 12 украинских ПХГ уже сократился с 31 до 24,8 млрд кубометров (данные на 20 декабря). Только за один день 18 декабря было отобрано 87,48 млн кубометров газа.Если и дальше так пойдет, то Украина сильно рискует сама оказаться у разбитого корыта. На одном газе из ПХГ Украина не в состоянии пройти весь отопительный сезон, ей в любом случае необходимы поступления импортного топлива извне. Так было всегда. Собственной добычи газа и запасов в подземных хранилищах просто недостаточно для того, чтобы избежать холодных батарей в украинских хатах. Поэтому не исключено, что Киеву придется идти в Москву на поклон с просьбами о срочных поставках газа. 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