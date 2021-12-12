Европа в 90-х ждала развала России. Путин раскрыл карты Запада

Европа в 90-х годах ждала развала России, рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства раскрыл карты Запада.

Западные страны в 1990-е годы были уверены, что Россия развалится, а отколовшиеся от неё национальные республики станут самостоятельными государствами.

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе интервью для фильма "Новейшая история" на телеканале "Россия 1". Он отметил, что лично видел карты "развалившейся" России, которые тогда рисовали "партнёры". А лидер одной из восточноевропейских стран прямо заявил ему, что такие ожидания действительно были.

Он сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдёт и каковы будут последствия,

- отметил Путин.

Президент добавил, что Россия в те годы, к сожалению, сама давала Западу поводы, чтобы строить подобные сценарии.

Отметим, что сегодня уже мало кто предсказывает России развал. Исключением являются лишь некоторые украинские эксперты, которые пытаются повысить свою популярность среди соотечественников за счёт русофобских заявлений. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя фантазии своих земляков, заявил: "Нужно быть дураком, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадётся".