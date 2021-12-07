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Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"

07 декабря 2021, 01:25  •  138 • Политика
В так называемом "светофорном" правительстве Германии уже распределили все должности.
В Германии происходят перестановки после назначения нового канцлера. Правительство страны в Сети уже прозвали "светофорным" из-за партийных цветов трёх политических сил, которые сформировали коалицию.
Речь идёт о "зелёных", СДПГ (красный цвет) и Свободной демократической партии (жёлтый цвет).
Политолог Александр Рар оценил в беседе с Царьградом, чего ждать России от нового кабинета ФРГ. По мнению эксперта, с Москвой немецкие политики будут придерживаться линии прагматизма.
Прежде всего, полагает он, бундестаг будет решать внутренние трудности, которых накопилось уже порядком как в стране, так и в Европейском союзе. По его мнению, внешнеполитические вопросы для нынешнего правительства Германии стоят на последнем месте сегодня.
"Германии нужно решать внутренние проблемы. Тут четвёртая волна пандемии просто зашкаливает, поэтому это правительство в первую очередь будет бороться с пандемией.
А на втором месте стоит, конечно, вопрос Европы. Её нужно консолидировать, она тоже расшатывается. Проблемы с Польшей, выход Великобритании, кризис в Австрии. Куда ни посмотришь, - пожары. Немецкое правительство считает, что Германия - лидер Европы и должна каким-то образом всё это стабилизировать. Ситуация будет непростой", - отметил Рар.
Что касается позиции по России, то канцлер Шольц выступает за прагматичные отношения, однако "перца" стоит ждать от иных течений в немецком истеблишменте.
"Партия "зелёных" сейчас получила два ключевых министерства: министерство энергетики, климата и экономики и министерство иностранных дел. И "зелёные" очень критически настроены в отношении России. Не в плане экологических вопросов, а в контексте прав человека.
Поэтому российская дипломатия должна быть готова. Что касается свободных демократов, то у них позиция, нацеленная на либеральные ценности. Но я думаю, эта партия будет выступать за хорошие бизнес-контакты между Россией и Германией. Я считаю, что всё-таки прагматизм должен как-то победить в этом сложном мире", - заметил эксперт.

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