Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла в огонь"

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Посвящается тем, кто ещё питает иллюзии о том, что с Европой в целом можно о чём-то там взаимовыгодном договариваться в спокойной обстановке и что все эти договорённости потом не пойдут прахом по какой-то причине (“вменяемость” демонстрируется европейцами с Россией, когда переговоры ведутся только на уровне отдельных стран теа-а-тет).

Кстати, это к российскому МИДу это не относится. Он уже давно говорит о том, что европейские политики непредсказуемы и при определённых условиях может зайти речь о сворачивании сотрудничества с ними. Доверия к ним со стороны России нет уже давно, о чём в своё время министр иностранных дел России говорил прямо.

Всё, как вы помните, началось с визита высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Россию в начале февраля, когда он пытался что-то там диктовать Москве в отношении российской оппозиции и внутренних делах России.

Ответ он получил примерно такой же, как его коллега из Швеции, по совместительству глава ОБСЕ. Шведы ответ получили даже жёстче , чем Европа “в среднем”, но они и тему первыми подняли, так что им и “прилетело” сильней всех.

Потом европейцы начали говорить о новых санкциях против нашей страны, раз мы не понимаем их требований о “демократии и правах человека”:

«Мы больше не можем избежать санкций (в отношении России. — Ред.)», — сказал один из европейских дипломатов.

Агентство отмечает, что Германия и Франция, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. Например, рестрикции против газопровода «Северный поток — 2» не планируются.

А раз Франция и Германия тоже не планируют отказываться от новых санкций против нашей страны, то получите новую порцию от России с трибуны СБ ООН:

Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

Конечно, забавно наблюдать, как Европа в бессилии “стучит ножками”, пытаясь хоть как-то “влиять” на нашу страну. Однако поезд ушёл. Уже давно. И чем быстрей европейские политики это поймут, тем проще им будет работать с Россией.

Наша страна никогда не скрывала того, что готова к диалогу по любым вопросам, даже самым сложным и острым. Но только к равноправному, взаимоуважительному диалогу без угроз и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны. А вот где эти границы внутренних дел нашей страны определяется в Москве, но никак не в Брюсселе или какой другой мировой столице.

Привыкайте, уважаемые европейские политики.

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