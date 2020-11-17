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Европа уже не выдерживает запретов из-за COVID: Французы пали
17 ноября 2020, 19:30 • 168 • В мире
Около тысячи предпринимателей наглядно продемонстрировали, что Европа уже не выдерживает запретов из-за COVID. Они устроили акцию "Похоронное утро". Французы пали.
На площадь Республики во французском городе Перпиньян вышло около тысячи человек. Все они были одеты в чёрное. Они легли на землю и отказывались вставать. Правда, на плитку подложили чёрную бумагу и ткань. Неподалёку стояли гроб и катафалк.
Акции дали название "Похоронное утро". Представители малого и среднего бизнеса прощались со своими фирмами и магазинчиками, а также с собой как с предпринимателями. Все они уверены, что введённые из-за коронавируса ограничения приведут к банкротству и невозможности открыться вновь.
Европа уже не выдерживает запретов из-за COVID. Демонстранты выкрикивали профессии, которые остались невостребованными. Они говорили о ремесленниках, сотрудниках культурных и досуговых учреждений, отелей и ресторанов. В какой-то момент над площадью раздался похоронный звон, а затем наступила минута молчания. Финалом акции было исполнение "Марсельезы" всеми участниками "Похоронного утра".
"Мы, может, умрём от COVID-19, но раньше мы умрём от долгов. У нас есть кредиты, арендная плата… Но как мы за всё это заплатим?" - спрашивает владелица отеля Кристиана. Её слова приводит издание FranceBleu.
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