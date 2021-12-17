Европа увиливает от прямых предложений России по гарантиям безопасности

ЕС в ответ на предложения России попросил обсуждать безопасность в существующих форматах. "Каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы", - заявили в Брюсселе.

В Европе уклончиво ответили на предложение России по гарантиям безопасности. Вместо варианта Москвы Брюссель предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах.

Речь идёт об опубликованных Кремлём проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документе звучит предложение не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию участников договора. Кроме того, договор предполагает письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, в том числе за счёт бывших республик СССР.

В США заявили, что собираются обсудить документ с союзниками. А в ЕС предложили обсудить европейскую безопасность в рамках уже существующих документов и институтов. В частности, речь идёт о Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии, а также о Совете Россия-НАТО и ОБСЕ.

Каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы. Россия должна это понимать и уважать,

- цитирует РИА Новости официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано.

Напомним, что Россия уже много лет продвигает концепцию безопасности, которая предполагает взаимное уважение интересов всех участников. Однако Запад неизменно ставит свои интересы выше всех остальных, а потом удивляется, почему его инициативы воспринимаются в штыки.