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Европа устала от "тявканья" властей Украины - эксперт
21 августа 2020, 19:10 • 166 • Политика
Мировое сообщество начинает доставать "базарно-мешочное мышление" деятелей киевского режима
В Европе устали от бесконечных отговорок властей Украины по якобы невозможности закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны, в результате чего тормозится процесс выполнения Минских соглашений. Киев доведет ситуацию до того, что Старый Свет скоро на него "просто забьет". С таким прогнозом выступил украинский политолог Евгений Голышкин.
По его словам, нынешние представители Незалежной пытаются позиционировать себя как респектабельные политические деятели, однако на самом деле президент Владимир Зеленский и его команда ведут себя как "обиженные школьники". А между тем, нужно выполнять минские договоренности, гарантами которых выступили серьезные мировые игроки. Но киевские власти действуют в классической манере хуторянской политики, отметил эксперт.
"Они всегда ищут отговорки по выполнению взятых на себя обязательств, прикрываясь обидами на старших товарищей, которые якобы не удовлетворяют их наивных детских хотелок", – сказал в комментарии РИА ФАН Голышкин.
Он считает, что сегодняшнее украинское руководство, как и прежнее, времен президентства Петра Порошенко, продолжает напрягать мировое сообщество безответственностью и "непосредственным базарно-мешочным мышлением". В такой ситуации терпение участников минского процесса может лопнуть в самый неожиданный момент для Киева, предупредил украинец. Бесконечно заокеанские "белые господа", заметил Голышкин, не будут прикрывать "выходки" Незалежной.
"В свете разворачивающейся избирательной кампании в США и ее остроты можно предположить, что в какой-то момент на Украину просто забьют, – полагает эксперт.
По его мнению, "хотелки" Киева Европа перестанет слушать из-за наступающей зимы и проблем в экономике на фоне пандемии, поскольку Старому Свету нужно выстраивать прагматичные отношения с Москвой.
"Всякому терпению есть предел, а серьезные люди всегда договорятся между собой во благо интересов собственных стран, игнорируя тявканье зарвавшихся мосек", – резюмировал Голышкин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию "Труд" заявил, что Киеву необходимо перестать морочить всем голову и начать исполнять Минские соглашения, одобренные резолюцией Совбеза ООН. В том числе, подчеркнул наш министр, и касательно пункта внесения поправок в Конституцию Украину и утверждения в ней особого статуса Донбасса.
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