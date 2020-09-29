Европа упустила шанс похоронить "Северный поток-2"

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За нее это сделает старший брат- Соединенные Штаты

Коллективный Брюссель не смог остановить реализацию "Северного потока-2", хотя возможности у него были. Но этому усиленно сопротивлялась и продолжает это делать Германия, даже несмотря на некоторое недовольство внутри страны. Однако похоронить российскую трубу все-таки в состоянии Вашингтон. Такое мнение высказалэксперт польского портала "Дифенс 24" Якуб Вех.

"У ЕС были шансы заблокировать или ограничить функционирование "Северного потока-2". Одним из них была поправка к газовой директиве, но из-за политической игры Франции и Германии она оказалась намного мягче, чем первоначально предлагала Еврокомиссия", – сказал эксперт в интервью Polskie Radio.

По его словам, Брюссель в отношении нашего газопровода действовал очень осторожно. Насчет реализации проекта у европейцев до сих пор нет единогласия, и ожидать его не приходится, сокрушается поляк.

"Тем более что Германия, которая является самой сильной страной в Европе в экономическом и политическом плане, не отказалась от этого газопровода. Вся надежда на США и на последствия американских санкций", – подчеркнул Вех.

Также он считает, что газопровод, даже если он будет достроен, не принесет никаких дивидендов Москве, поскольку изначально он был "с сомнительным экономическим обоснованием". По его словам, РФ по политическим соображениям решила построить магистраль через Балтийское море, чтобы лишить Украину и Белоруссию важного геополитического актива, а именно статуса транзитных стран.

В свою очередь, Германия хотела быть хабом по перекачке российского голубого топлива другим европейским потребителям. Об этом свидетельствует создание новой инфраструктуры в Чехии и Австрии, которая сейчас продолжает строиться. Немцам "СП-2" нужен для реализации внутренне политики, связанной с энергетической трансформацией.

Отказ от нашей трубы, конечно, принесет германским компаниям экономические потери, но они смогли бы с ними справиться. Тем не менее политическая составляющая важна для Берлина, потому что торговля газом увеличивает возможность влияния на страны-получатели, указал поляк.

"Если "Северный поток-2" провалится, возможно, через какое-то время Россия и Германия смогут вернуться к концепции увеличения пропускной способности балтийских магистралей и возродить этот проект", – подчеркнул он.

Но в данный момент Вех не видит больших шансов для реализации газопровода, т.к. из-за американских санкций ни одна из компаний не осмелится покупать газ, транспортируемый через него.

"Решимость США похоронить "Северный поток-2" очень велика, и этот проект действительно может быть разрушен. Рассчитываю на заявление США, особенно во время президентской кампании, где российская тематика будет особенно акцентирована. Я думаю, что до конца этого года мы узнаем будущее этого германо-российского газопровода", – резюмировал польский эксперт.