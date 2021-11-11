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Европа умоляет Россию запустить "Северный поток-2" - Forbes

11 ноября 2021, 23:20  •  296 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
В США признали контрпродуктивность санкций в отношении Москвы и острое желание представителей ЕС получать как можно больше сырья из РФ
Нынешний энергетический кризис в Европе так силен, что потребители континента почти умоляют Россию о запуске "Северного потока – 2". Об этом пишет обозреватель издания Forbes Кеннет Рапоза в большой аналитической статье.
Он отметил, как президент США Джо Байден в ходе проходящего сейчас в Глазго климатического саммита (COP26) обвинил Москву в высоких ценах на топливо в Старом Свете. Однако упрекать в подобном поставщиков энергоресурсов во время дефицита – это плохая политика, считает автор. По его словам, к примеру, Германия хотела бы, чтобы РФ послала ей больше голубого сырья.
"Манна небесная не может питать энергией больничные палаты в Мадриде и электровелосипеды во Франкфурте. Увеличение выработки энергии от солнца и ветра не поможет", говорится в публикации.
Аналитик считает, что в Европе все больше обеспокоены тем, что если они позвонят в Кремль, чтобы попросить об увеличении поставок топлива, то в Москве просто не возьмут трубку. И это на фоне того, что в самом Старом Свете нефтегазовая промышленность уже объявлена "злом", добыча ископаемых падает, прекратилась разведка и разработка месторождений. Та же проблема с ядерной энергетикой.
Кроме того, ситуацию для ЕС осложняется еще и тем, что начиная с 2014 года из-за событий на Украине Европа ведет против РФ санкционную войну.
Причем режим антироссийских рестрикций запустили США. Эксперт напомнил, как в 2015-ом тогдашний американский лидер Барак Обама хвастался якобы "изолированной" Россией и ее "разорванной в клочья" экономике.
"Пять коротких лет спустя важнейшие союзники Америки в Европе почти умоляют русских прокачивать газ по "Северному потоку – 2" и как можно быстрее снизить цены", – утверждает Рапоза.
Как пишет автор, европейцам придется "пресмыкаться" перед русскими, а также саудовцами и катарцами из-за того, что они сделали ставку на "зеленую энергетику".
По его мнению, униженной Европе сегодня как никогда нужна помощь США. Для этого Вашингтон должен улучшить отношения с Москвой, что положительно повлияет и на российско-европейские отношения. Кроме того, Штатам следует снять часть ограничительных мер с РФ.
"Европейцам россияне нужны больше, чем нам. Отношения США с Россией, если они улучшатся, также помогут Европе", – констатирует автор статьи.
Публицист указал, что западные санкции в отношении Москвы произвели обратный ожидаемому эффект. Ответные ограничения РФ бумерангом ударили по экономике Старого Света – обернулись убытками для французских сыроделов, польских производителей яблок, финских фермеров. Одновременно Россия начала активно развивать свой аграрный сектор. И сейчас российская экономика находится в гораздо лучшей форме, пишет автор.
"Рост замедляется, но более стабилен, создан суверенный фонд в размере $124 млрд, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры нашли внутренние альтернативы", – цитирует Forbes экспертов.
Рапоза призвал Запад перестать обвинять Москву в высоких ценах на сырье и начать нормализацию диалога с РФ. Штаты могут продолжать испытывать неприязнь к России и избегать ведения бизнеса с ней. Однако Америке нужно думать о будущем: разрушении союза Москвы и Пекина, а также о своих европейских союзниках, которые очень нуждаются в Российской Федерации и хороших с ней отношениях.

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