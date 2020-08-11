Европа угрожает наказать Лукашенко за разгоны протестов

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Брюссель призвал Минск прекратить "репрессии" против гражданских свобод и СМИ

Евросоюз предупредил власти Белоруссии о готовности принять меры в отношении ответственных лиц страны за насильственный разгон протестующих и аресты граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов.

Также в Брюсселе считают, что итоги голосования были сфальсифицированы.

"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми", – говорится на сайте ЕС.

Брюссель считает, что госвласти применили к несогласным "непропорциональное и неприемлемое насилие", в результате чего по меньшей мере один человек погиб и многие граждане получили ранения. Также отмечается, что тысячи людей были задержаны, а "репрессии" в отношении свободы собраний, СМИ и выражения мнений лишь усилились. Сообщество призвало Минск безоговорно и немедленно отпустить всех задержанных.

Без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшиться, подчеркивается в заявлении.

В Евросоюзе намерены оценить сложившуюся ситуацию и провести переоценку диалога с Минском.

"Это может включать, в частности, принятие мер в отношении лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", – следует из пресс-релиза.

Ранее сегодня уехавшая из страны основной оппонент действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская призвала сограждан "не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности". Она заявила, что выступает против крови и насилия. Соответствующее видео ее обращения появилось в телеграм-канале "Belta".

Официальный же Минск обратился к "соседям" не спешить с заявлениями по ситуации в суверенной Белоруссии, которые еще больше "подогревают нестабильность" в обществе. МИД Республики призвал проявить принципиальность и ответственность.

