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Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
16 января 2022, 00:30 • 251 • Политика
Цена на газ в Европе вновь превысила $ 1000 за 1000 кубометров. Специалист по энергобезопасности и политолог предложили европейцам два простых решения проблемы.
Стоимость февральских фьючерсов на газ 13 января снова превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Что в такой ситуации делать Европе, подсказали директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов и политолог Александр Сосновский.
Первый отметил, что стоимость газа в Европе достигла уже каких-то фантастических значений, и что "голубое топливо" никогда раньше не было таким дорогим. Однако у этой проблемы есть решение.
- сказал эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
В свою очередь политолог Александр Сосновский указал, что каждый раз с наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов. Сейчас в Европе требуют, чтобы Россия поставляла больше газа, хотя ещё недавно те же европейцы утверждали, что надо покупать у России меньше газа и избавляться от "энергозависимости".
- указал эксперт в своём Telegram-канале.
Он рекомендовал европейцам не идти на поводу некоторых стран, которые пытаются целью "торпедировать" русский газопровод и дискредитировать Газпром. Это опасный процесс, который может привести действительно к серьезному кризису – как энергетическому, так и политическому, подчеркнул Сосновский.
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