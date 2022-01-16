Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения

Цена на газ в Европе вновь превысила $ 1000 за 1000 кубометров. Специалист по энергобезопасности и политолог предложили европейцам два простых решения проблемы.

Стоимость февральских фьючерсов на газ 13 января снова превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Что в такой ситуации делать Европе, подсказали директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов и политолог Александр Сосновский.

Первый отметил, что стоимость газа в Европе достигла уже каких-то фантастических значений, и что "голубое топливо" никогда раньше не было таким дорогим. Однако у этой проблемы есть решение.

Решение простое – проведите расследование против спекулянтов, к которым никакого отношения не имеют поставщики, заключайте новые долгосрочные контракты, Газпром готов, "Северный поток – 2" достроен,

- сказал эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

В свою очередь политолог Александр Сосновский указал, что каждый раз с наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов. Сейчас в Европе требуют, чтобы Россия поставляла больше газа, хотя ещё недавно те же европейцы утверждали, что надо покупать у России меньше газа и избавляться от "энергозависимости".

При этом нельзя припомнить ни одного случая, когда европейские власти, конкретно Брюссель, обращались к Газпрому с конкретными предложениями или вопросами, связанными с регулированием болезненного для Европы вопроса поставок газа. Думается, что именно Газпром был бы заинтересован ответить на подобный запрос, причём ответить конкретно, с учётом выгод для каждой из сторон,

- указал эксперт в своём Telegram-канале.

Он рекомендовал европейцам не идти на поводу некоторых стран, которые пытаются целью "торпедировать" русский газопровод и дискредитировать Газпром. Это опасный процесс, который может привести действительно к серьезному кризису – как энергетическому, так и политическому, подчеркнул Сосновский.