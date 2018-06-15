Европа трещит по швам • 178 • Аналитика







Европа сделала для себя открытие: США вышли из договора с Ираном, когда посчитали его невыгодным для себя, но тогда они могут отказаться выполнять свои обязательства и перед Европой по тем же сакраментальным причинам, в том числе в НАТО. Ведь при обострении отношений с Россией это будет угрожать безопасности и территории самих США. Не поэтому ли военно-политический блок НАТО президент Трамп решил сделать экономически выгодным предприятием (!) для США?





«Старая Европа» обеспокоена также тем, что Трамп перемещает центр своей европейской политики из Германии в Польшу, эту новую «душу Европы», в то время как Германию объявляет «плохой страной», а французского президента Макрона покровительственно похлопывает по спине как бы в пику канцлеру Меркель.



Новоиспечённый трамповский госсекретарь Майк Помпео высказался по главному внешнеполитическому вопросу: «Россия бросила вызов стратегическим интересам США». И это всё. Ни слова о вызове России демократии, западным ценностям и Западу в целом, как это было при экс-президенте Бараке Обаме. А политика Европы отвечает стратегическим интересам трамповских США? На этот вопрос отвечает сам Трамп: наши союзники обогащаются за наш счёт, и это неправильно. Особенно «неправильна» Германия, но и Франция недалеко от неё ушла: обе «неправильные» европейские страны выступили с критикой торговой политики Трампа и заявили о введении мер для защиты своего бизнеса от антиевропейских санкций и пошлин, вводимых США. В то время как «правильная» Польша молчит.



На таком фоне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан говорит о необходимости «откровенного, но требовательного диалога с Россией». И что он собирается требовать, или это фигура речи? Канцлер Меркель вообще потеряла все приличия: прямо от Трампа едет на приём к Путину, тоже для «откровенного и требовательного диалога»? Foreign Policy пишет, что сразу три источника в Белом доме Вашингтона сообщают: «Трамп готовится ввести санкции против компаний Европы, строящих «Северный поток – 2» с Россией». Это хорошая тема для диалога Меркель с Путиным…



Европа подозревает, что и «иранская сделка», и СП – 2 для США только повод, чтобы наброситься с санкциями на Европу. Поэтому Трамп и госсекретарь его Майк Помпео забывают сказать о западных ценностях и трансатлантическом единстве, но выставляют везде экономические интересы США, уже и до НАТО добрались.



Европа подозревает, что США возвращаются к своей старой доктрине Монро, американскому изоляционизму, и стараются извлечь выгоду из своего сегодняшнего глобального позиционирования в мире. Они уходят из глобального мира и забирают дорогие им вещи, а ненужный им теперь мир погружают в хаос, чтобы люди с капиталами сделали правильный выбор и бросились в США, дабы спасти свои жизни и капиталы. А что такое глобальный мир для США? Это в первую очередь Европа.



Парадоксально, но Китай для США сегодня много важнее старого родственника – Европы, при всех противоречиях США со всё ещё формально коммунистическим Китаем. Объяснение этому лежит на поверхности: США умудрились перенести свои важные производственные мощности в Китай, и попали теперь в индустриальную зависимость от Китая. От Европы США экономически зависят не так сильно: перенесут все торговые войны с Европой как простуду, а вот кризис в отношениях с Китаем грозит экономическим потрясением Америки: полки американских супермаркетов опустеют. Тайная группа по сдаче Донбасса



В этом китайском секрете США заключается успех сингапурского саммита Трампа с товарищем Кимом, лидером маленькой, но ядерно гордой и граничащей с Китаем Северной Кореи. Большинство западных и американских экспертов говорят, что в Сингапуре Ким обыграл Трампа, отделавшись в подписанном «очень важном документе» общими словами, но забывают сказать, что за спиной Кима стоит товарищ Си Цзинпин. Трамп отступил в Сингапуре перед Китаем, а не КНДР, и это вынужденное и временное отступление. Сингапурское соглашение явно утонет в дипломатической трясине, но экономическое перемирие между США и Китаем какое-то время продлится.



Что же касается России… Европа подозревает, что Россией трамповские стратеги ей зубы заговаривают, что это очередная американская война под ложным флагом. Никакой реальной войны с Россией как военной сверхдержавой быть не может, но тогда все воинственные заявления США – фальшивые, имеют только одну реальную цель: изолировать Европу от России, этим ослабить и сделать сговорчивой.



Реальные шаги трамповских США по отношению к Европе другие: они направлены на раздел Европы. Британия, этот «американский авианосец», уже отчалила от Европы, за сепаратистскими поползновениями Каталонии стоят гранты от Джорджа Сороса и других проамериканских НКО, американская поддержка Польши направлена против Берлина и Брюсселя. Председатель Евросовета поляк Дональд Туск, фактически изгнанный из националистической Польши её неформальным лидером Качиньским, публично заявляет о весьма вероятном выходе Польши из Евросоюза, как только она перестанет получать брюссельские дотации.



В свете таких реальностей Европа приходит к мысли, что реальная политика США направлена против Европы и только маскируется "противостоянием всего Запада" с Ираном, Россией и Китаем. Наше экспертное сообщество полагает, что Европа «прогнётся» перед США в силу своей большой экономической зависимости. Но для Европы это вопрос не экономический, а экзистенциальный, в таком случае она может распасться, последствия чего не просчитываются. Это выражение в последнее время стало общим местом у многих политологов, в его обоснование приводится рост противоречий между трамповскими США и Европой, разногласия внутри Евросоюза по отношению к России и вообще, в том числе по миграционной политике. Всё это имеет место быть, но действительно ли всё так серьёзно, или это всего лишь трудности некоего переходного периода, как утверждает наша либеральная колонна? Что стоит за начавшимися торговыми войнами и санкциями уже внутри «атлантического единства»?Европа сделала для себя открытие: США вышли из договора с Ираном, когда посчитали его невыгодным для себя, но тогда они могут отказаться выполнять свои обязательства и перед Европой по тем же сакраментальным причинам, в том числе в НАТО. Ведь при обострении отношений с Россией это будет угрожать безопасности и территории самих США. Не поэтому ли военно-политический блок НАТО президент Трамп решил сделать экономически выгодным предприятием (!) для США?«Старая Европа» обеспокоена также тем, что Трамп перемещает центр своей европейской политики из Германии в Польшу, эту новую «душу Европы», в то время как Германию объявляет «плохой страной», а французского президента Макрона покровительственно похлопывает по спине как бы в пику канцлеру Меркель.Новоиспечённый трамповский госсекретарь Майк Помпео высказался по главному внешнеполитическому вопросу: «Россия бросила вызов стратегическим интересам США». И это всё. Ни слова о вызове России демократии, западным ценностям и Западу в целом, как это было при экс-президенте Бараке Обаме. А политика Европы отвечает стратегическим интересам трамповских США? На этот вопрос отвечает сам Трамп: наши союзники обогащаются за наш счёт, и это неправильно. Особенно «неправильна» Германия, но и Франция недалеко от неё ушла: обе «неправильные» европейские страны выступили с критикой торговой политики Трампа и заявили о введении мер для защиты своего бизнеса от антиевропейских санкций и пошлин, вводимых США. В то время как «правильная» Польша молчит.На таком фоне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан говорит о необходимости «откровенного, но требовательного диалога с Россией». И что он собирается требовать, или это фигура речи? Канцлер Меркель вообще потеряла все приличия: прямо от Трампа едет на приём к Путину, тоже для «откровенного и требовательного диалога»? Foreign Policy пишет, что сразу три источника в Белом доме Вашингтона сообщают: «Трамп готовится ввести санкции против компаний Европы, строящих «Северный поток – 2» с Россией». Это хорошая тема для диалога Меркель с Путиным…Европа подозревает, что и «иранская сделка», и СП – 2 для США только повод, чтобы наброситься с санкциями на Европу. Поэтому Трамп и госсекретарь его Майк Помпео забывают сказать о западных ценностях и трансатлантическом единстве, но выставляют везде экономические интересы США, уже и до НАТО добрались.Европа подозревает, что США возвращаются к своей старой доктрине Монро, американскому изоляционизму, и стараются извлечь выгоду из своего сегодняшнего глобального позиционирования в мире. Они уходят из глобального мира и забирают дорогие им вещи, а ненужный им теперь мир погружают в хаос, чтобы люди с капиталами сделали правильный выбор и бросились в США, дабы спасти свои жизни и капиталы. А что такое глобальный мир для США? Это в первую очередь Европа.Парадоксально, но Китай для США сегодня много важнее старого родственника – Европы, при всех противоречиях США со всё ещё формально коммунистическим Китаем. Объяснение этому лежит на поверхности: США умудрились перенести свои важные производственные мощности в Китай, и попали теперь в индустриальную зависимость от Китая. От Европы США экономически зависят не так сильно: перенесут все торговые войны с Европой как простуду, а вот кризис в отношениях с Китаем грозит экономическим потрясением Америки: полки американских супермаркетов опустеют.В этом китайском секрете США заключается успех сингапурского саммита Трампа с товарищем Кимом, лидером маленькой, но ядерно гордой и граничащей с Китаем Северной Кореи. Большинство западных и американских экспертов говорят, что в Сингапуре Ким обыграл Трампа, отделавшись в подписанном «очень важном документе» общими словами, но забывают сказать, что за спиной Кима стоит товарищ Си Цзинпин. Трамп отступил в Сингапуре перед Китаем, а не КНДР, и это вынужденное и временное отступление. Сингапурское соглашение явно утонет в дипломатической трясине, но экономическое перемирие между США и Китаем какое-то время продлится.Что же касается России… Европа подозревает, что Россией трамповские стратеги ей зубы заговаривают, что это очередная американская война под ложным флагом. Никакой реальной войны с Россией как военной сверхдержавой быть не может, но тогда все воинственные заявления США – фальшивые, имеют только одну реальную цель: изолировать Европу от России, этим ослабить и сделать сговорчивой.Реальные шаги трамповских США по отношению к Европе другие: они направлены на раздел Европы. Британия, этот «американский авианосец», уже отчалила от Европы, за сепаратистскими поползновениями Каталонии стоят гранты от Джорджа Сороса и других проамериканских НКО, американская поддержка Польши направлена против Берлина и Брюсселя. Председатель Евросовета поляк Дональд Туск, фактически изгнанный из националистической Польши её неформальным лидером Качиньским, публично заявляет о весьма вероятном выходе Польши из Евросоюза, как только она перестанет получать брюссельские дотации.В свете таких реальностей Европа приходит к мысли, что реальная политика США направлена против Европы и только маскируется "противостоянием всего Запада" с Ираном, Россией и Китаем. Наше экспертное сообщество полагает, что Европа «прогнётся» перед США в силу своей большой экономической зависимости. Но для Европы это вопрос не экономический, а экзистенциальный, в таком случае она может распасться, последствия чего не просчитываются. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 178 Источник Похожие новости Честь не бывает игрушечной Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей

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