″Европа требует жертв. Иногда даже человеческих″: В Сети оправдали украинский ″акт согласия на проникновение″

В Николаеве первая пара составила и подписала в присутствии трех свидетелей ″Акт на проникновение в другого живого человека", как с 11 января того требует закон Украины. У интернет-пользователей этот ″документ″ вызвал шквал шуток. ″Европа требует жертв. Иногда даже человеческих″, - оправдали ″акт″ в Сети.

11 января на Украине вступили в силу поправки к Уголовному кодексу. Теперь по закону, прежде чем супругам приступить к исполнению своих обязанностей в постели, им придется получить друг от друга добровольное на то согласие. В противном случае это может быть расценено как изнасилование.

Первой абсурдность новых поправок продемонстрировала пара из города Николаева. Молодые люди составили и подписали в присутствии трех свидетелей ″Акт на проникновение в другого живого человека" (″Акт згоди на проникнення в іншу живу людину").

В нем, в частности, помимо стандартного указания ФИО, нужно также прописать паспортные данные, ″идентификационный код″ и даже номер сотового телефона, а также точное время, когда именно будет это самое ″проникновение в живого человека происходить″.

Фото соответствующего ″документа″ было выложено в соцсетях.

Это вызвало шквал шуток и негодования среди интернет-пользователей и не меньшее количество вопросов. Самый популярный был: ″А где нотариус?″, с намеком на то, что все официальные бумаги, которые должны иметь юридическую силу в гражданско-правовых отношениях, необходимо заверять у нотариуса.

″А "акт проникновения" тоже при свидетелях совершать?″, ″А если одна из сторон вдруг передумает, пока пишет?″.

Однако нашлись в Сети и такие, кто оправдали ″акт согласия на проникновение″.

″Европа требует жертв. Иногда даже человеческих″, - резюмировали интернет-пользователи, намекая на евроинтеграцию, к которой так стремится сегодня Киев, чтоб потом гордо у себя показывать и бить кулаком в грудь: ″Цэ Европа!″

Нашлись в Сети и те, кто откровенно признал издевательство властей над украинцами, начиная с 2014 года.

″В 2014 году вся Украина подписала акт согласия на проникновение в каждого украинца...″

В Николаеве первая пара подписала "Акт согласия на проникновение в другого живого человека" в присутствии трех свидетелей...

Нотариуса забыли... pic.twitter.com/wqTYcLuedc — Северное сияние (@PakSanja) 12 января 2019 г.

В 2014 году вся украина подписала акт согласия на проникновение в каждого украинца... — Александр (@msk_alex_andr) 12 января 2019 г.

Это надо у нотариуса заверять? А что делать если срочно надо? — Zorro (@ZorroTeam) 13 января 2019 г.

Проникновение тоже будет при свидетелях? — Оленька (@tula71rus) 13 января 2019 г.