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Европа станет только лучше от вторжения России - американский политолог

16 декабря 2021, 17:05  •  173 • Политика
Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Запад должен перестать бояться русского Медведя, которым пугали мир во времена СССР
Бесконечные разговоры о возможном "вторжении" России не имеют под собой никакой почвы, но даже если это произойдет, Европа станет только лучше. И сейчас не стоит бояться того русского "медведя", которым пугали "ваших дедушек" времен существования СССР. Об этом говорится в статье американского политолога Селвина Дьюка для American Thinker.
Автор отмечает, что создание НАТО для противостояния Советскому Союзу было вполне объективным шагом для защиты Европы, однако современная Россия не стремится к глобальной экспансии. Между тем, сами европейцы постепенно уничтожают себя политикой мультикультурализма и "чуждыми ценностями", например, однополыми браками, отрицанием различия между полами и стиранием категорий "мать" и "отец".
По мнению американца, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла "шлюзы для исламской миграции", наглядно продемонстрировав утверждение ныне покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи о том, что джихадистские террористы вообще не нужны, т.к. более 50 млн мусульман в Европе превратят ее "в исламский континент за два поколения".
Причем экс-главу немецкого кабмина поддержали, к примеру, в Швеции и во Франции, указал публицист. В Пятой Республике вообще предложили создать внутри страны полуавтономное квазишариатское государство, чтобы предотвратить гражданскую войну.
Россия же является сторонницей "здорового национализма" и отвергает "проекты, навязывающие обществу чуждые ценности", подчеркнул Дьюк. Он напомнил, что с недавних пор в Конституции страны, в частности, закреплено положение о браке как союзе мужчины и женщины. Также Москва объявила вне закона пропаганду гомосексуализма, а президент РФ Владимир Путин "воспел хвалу нуклеарной семье".
"Сейчас суть Запада – моральное устаревание. Тогда, когда Россия была СССР и нашим левым это нравилось, мы называли Советы безбожными, а они называли нас декадентами. Теперь мы безбожники и декаденты", – убежден автор.
Если "куриным ястребам" Запада удастся втянуть Украину в НАТО, можно только надеяться, что один бывший высокопоставленный польский офицер говорил правду, что аббревиатура альянса расшифровывается как "Никаких действий, только разговоры" ( No Action; Talk Only).
"Ибо, если Запад когда-нибудь вступит в войну с Россией, вполне возможно, что, возможно, только возможно, Бог теперь будет на стороне Медведя",  резюмировал политолог.
Напомним, ранее колумнист другого американского портала "19fortyfive" Себастьян Роблин перечислил три возможных сценария "вторжения" российских войск на Украину.

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