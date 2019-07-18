Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не играй японку, не играй трансгендера: Борцы за толерантность снова напали на С...
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Трамп побеждает «четырёх всадниц Апокалипсиса»
Зеленский заключил новое пари
Главная / В мире

Европа собственными "измышлизмами" похоронила правду об MH17. Голландский эксперт рассказал о "карте родственников" против России

18 июля 2019, 21:39  •  29 • В мире
Голландский политолог, автор книги "МН-17: притворная сделка" Йост Немюллер объяснил, как международное следствие, не допуская альтернативных версий трагедии с "Боингом", закапывает правду о случившемся. К тому же, обвиняя Россию в трагедии, западная пресса разыгрывает эмоциональную карту - играет на чувствах родственников жертв. По его мнению, будущий суд по делу будет однобоким. "На Западе никому не интересны улики, а важно лишь обвинить во всём Россию. И это является большой проблемой, когда ты играешь с разумом людей таким образом", - отметил он.
Голландский журналист Йост Немюллер, автор книги "МН-17: притворная сделка", рассказал, что в Нидерландах в пятую годовщину крушения "Боинга" происходит радикализация риторики по данному вопросу. В СМИ трубят о виновности России, подспорьем к этим "измышлизмам" служат и подозрения международной следственной группы в адрес троих граждан России и одного украинца.
Несмотря на то что в данной трагедии следует провести объективное расследование, европейцы сконцентрировались на одном - обвинить Россию, подчеркнул Немюллер в комментарии Царьграду.
"А следовательно, стоит ожидать однобокий процесс, где представлена позиция лишь одной из сторон - голландской", - убеждён он.

Однобокая позиция

Эксперт отмечает, что зияющие прорехи в проведённом расследовании по авиакатастрофе нельзя не заметить.
"Объединённая следственная группа, по сути, состоит из Нидерландов, Австралии и Украины. И практически все их улики идут от украинских спецслужб: телефонные переговоры и видеозаписи из интернета. В настоящем, честном суде эти улики бы никогда не были восприняты всерьёз", - констатировал он.
При этом немаловажно и то, что западная пресса разыгрывает эмоциональную карту - играет на чувствах родственников жертв. Люди скорбят, ищут виновных в трагедии, приведшей к гибели их близких, и им кивают в сторону "виновника".
На суде, подчеркнул Немюллер, стоит ожидать, что родные будут рассказывать трагические истории людей, которые годами уже живут под эмоциональным прессом. Ну а СМИ используют это в выгодном для себя свете.
"Это лишь один из многих примеров, когда мы видим, что на Западе никому не интересны улики, а важно лишь обвинить во всём Россию. И это большая проблема, когда ты играешь с разумом людей таким образом. Российский МИД даже выпустил заявление о том, что голландское правительство играет с чувствами и эмоциями родных и близких жертв катастрофы. И я думаю, что это правда. Они используют людей, которые находятся под эмоциональным стрессом, и сообщают им только один взгляд на проблему и делают их ещё более эмоциональными. Не думаю, что это хоть кому-то помогает", - подчеркнул публицист.

А был ли "Бук"?

Помимо эмоций, безусловно, в расследовании необходимы конкретные факты. В Европе раскручивают лишь одну версию того, как могли развиваться события, но ведь есть и расследования российской стороны. Однако на них на Западе закрывают глаза.
"Единственная информация, которую мы получаем в Нидерландах и на Западе в целом, - очень однобокая, мы никогда не слышим российской версии событий", - пояснил эксперт.
При этом он удивлён сокрытием в европейской прессе мнения Москвы на сей счёт.
"Ни разу я не видел, чтобы СМИ на Западе всерьёз обсуждали бы данные с российских радаров, которые Путин предоставил следственной группе. А ведь это весьма шокирующая информация - там не было никакого "Бука", а если и был, то его почему-то не было видно. То есть, как минимум, напрашивается очень интересная дискуссия. Но единственная реакция от следственной группы - это данные неких анонимных исследователей, которые заявляют, что там мог находиться "Бук", а русские его просто не видели", - рассказал он.

Обвинения

Накануне пятой годовщины трагедии Европейский союз выпустил заявление, в котором призвал Россию признать свою ответственность за крушение "Боинга". В документе отмечается, что Москве необходимо сотрудничать с расследованием.
Также Совет Европы поприветствовал принятое 19 июня текущего года решение Объединённой следственной группы о возбуждении уголовных дел против четырёх человек - трёх граждан России и одного украинца. В ЕС не сомневаются, что все правовые нормы соблюдены, а все процедуры, которые ещё предстоит провести, будут независимыми и профессиональными.
При этом ранее власти Малайзии усомнились в объективности проведённого расследования международного следствия.
В пятую годовщину гибели рейса MH17 премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вновь повторил, что власти страны не могут констатировать, что вина в произошедшем лежит именно на РФ, как на этом настаивают в ЕС.
"Мы разочарованы, поскольку это было сделано специально, но мы не знаем, кто запустил ракету. Мы знаем, что это была ракета, но ещё только предстоит узнать, кто это сделал", - заявил политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
18 июля 2019, 18:24
"Наша Кейт Миддлтон": Королева Испании пришла на приём в платье из самого обычного магазина
18 июля 2019, 05:24
Эксперты предвидят рецессию: В Британии оценили риск "жесткого" Brexit
18 июля 2019, 05:24
Полгода спустя финские власти "вспомнили" о российском самолете, нарушившем воздушные границы страны
18 июля 2019, 11:54
"С Facebook всё было окей?": Американцы возмутились атакой сенатора США на российский FaceApp
18 июля 2019, 14:54
Агент влияния: зачем фонд Ходорковского — Ротшильда нанял бывшего сотрудника НАТО
18 июля 2019, 02:09
"Они злы, они скорбят": Голландский политолог объяснил, как родственников MH17 накачивали ненавистью к России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.