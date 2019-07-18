Европа собственными "измышлизмами" похоронила правду об MH17. Голландский эксперт рассказал о "карте родственников" против России

Голландский журналист Йост Немюллер, автор книги "МН-17: притворная сделка", рассказал, что в Нидерландах в пятую годовщину крушения "Боинга" происходит радикализация риторики по данному вопросу. В СМИ трубят о виновности России, подспорьем к этим "измышлизмам" служат и подозрения международной следственной группы в адрес троих граждан России и одного украинца.

Несмотря на то что в данной трагедии следует провести объективное расследование, европейцы сконцентрировались на одном - обвинить Россию, подчеркнул Немюллер в комментарии Царьграду.

"А следовательно, стоит ожидать однобокий процесс, где представлена позиция лишь одной из сторон - голландской", - убеждён он.

Однобокая позиция

Эксперт отмечает, что зияющие прорехи в проведённом расследовании по авиакатастрофе нельзя не заметить.

"Объединённая следственная группа, по сути, состоит из Нидерландов, Австралии и Украины. И практически все их улики идут от украинских спецслужб: телефонные переговоры и видеозаписи из интернета. В настоящем, честном суде эти улики бы никогда не были восприняты всерьёз", - констатировал он.

При этом немаловажно и то, что западная пресса разыгрывает эмоциональную карту - играет на чувствах родственников жертв. Люди скорбят, ищут виновных в трагедии, приведшей к гибели их близких, и им кивают в сторону "виновника".

На суде, подчеркнул Немюллер, стоит ожидать, что родные будут рассказывать трагические истории людей, которые годами уже живут под эмоциональным прессом. Ну а СМИ используют это в выгодном для себя свете.

"Это лишь один из многих примеров, когда мы видим, что на Западе никому не интересны улики, а важно лишь обвинить во всём Россию. И это большая проблема, когда ты играешь с разумом людей таким образом. Российский МИД даже выпустил заявление о том, что голландское правительство играет с чувствами и эмоциями родных и близких жертв катастрофы. И я думаю, что это правда. Они используют людей, которые находятся под эмоциональным стрессом, и сообщают им только один взгляд на проблему и делают их ещё более эмоциональными. Не думаю, что это хоть кому-то помогает", - подчеркнул публицист.

А был ли "Бук"?

Помимо эмоций, безусловно, в расследовании необходимы конкретные факты. В Европе раскручивают лишь одну версию того, как могли развиваться события, но ведь есть и расследования российской стороны. Однако на них на Западе закрывают глаза.

"Единственная информация, которую мы получаем в Нидерландах и на Западе в целом, - очень однобокая, мы никогда не слышим российской версии событий", - пояснил эксперт.

При этом он удивлён сокрытием в европейской прессе мнения Москвы на сей счёт.

"Ни разу я не видел, чтобы СМИ на Западе всерьёз обсуждали бы данные с российских радаров, которые Путин предоставил следственной группе. А ведь это весьма шокирующая информация - там не было никакого "Бука", а если и был, то его почему-то не было видно. То есть, как минимум, напрашивается очень интересная дискуссия. Но единственная реакция от следственной группы - это данные неких анонимных исследователей, которые заявляют, что там мог находиться "Бук", а русские его просто не видели", - рассказал он.

Обвинения

Накануне пятой годовщины трагедии Европейский союз выпустил заявление, в котором призвал Россию признать свою ответственность за крушение "Боинга". В документе отмечается, что Москве необходимо сотрудничать с расследованием.

Также Совет Европы поприветствовал принятое 19 июня текущего года решение Объединённой следственной группы о возбуждении уголовных дел против четырёх человек - трёх граждан России и одного украинца. В ЕС не сомневаются, что все правовые нормы соблюдены, а все процедуры, которые ещё предстоит провести, будут независимыми и профессиональными.

При этом ранее власти Малайзии усомнились в объективности проведённого расследования международного следствия.

В пятую годовщину гибели рейса MH17 премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вновь повторил, что власти страны не могут констатировать, что вина в произошедшем лежит именно на РФ, как на этом настаивают в ЕС.

"Мы разочарованы, поскольку это было сделано специально, но мы не знаем, кто запустил ракету. Мы знаем, что это была ракета, но ещё только предстоит узнать, кто это сделал", - заявил политик.