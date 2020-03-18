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Европа снимет санкции с России ради победы над коронавирусом

18 марта 2020, 11:35  •  41 • Политика
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Экономический кризис из-за пандемии заставляет политиков пересмотреть отношения с Москвой
Германия должна снять санкции с России, чтобы эффективно противостоять последствиям эпидемии коронавируса. К этому призвал член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт.
По его мнению, ограничительные меры против Москвы надо было отменить еще раньше. Но сейчас, когда весь мир терпит убытки из-за карантина, нужно искать все способы поддержки экономики. Восстановление отношений с Россией пойдет на пользу ФРГ и ЕС, сказал немецкий политик "Известиям".
Ожидается, что вопрос отмены антироссийских санкций поднимут в Бундестаге на ближайшем заседании международного комитета, передает "Царьград". Однако эксперты сомневаются, что его удастся быстро решить. Немецкие бизнесмены уже не один год говорят о потерях из-за разрыва связей с РФ, однако для политиков идеологические разногласия важнее, указывает политолог Александр Рар. По его мнению, многое сейчас будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом: если западные экономики сильно пострадают, а в России эпидемия не разрушит экономическую стабильность, тогда, возможно, европейские лидеры и пойдут на восстановление сотрудничества.
Аналогичной точки зрения придерживается и российский сенатор Алексей Пушков. "Если коронавирус достигнет исключительно высоких масштабов и убьет экономику ЕС, приведет к колоссальным не только людским, но и экономическим потерям, то европейцам придется рано или поздно преодолеть свою русофобскую позицию", – высказался он. Сейчас же, по его словам, против отмены санкций выступает канцлер Ангела Меркель, пишет URA.RU.
Из-за эпидемии Евросоюз уже закрыл внешние и внутренние границы, не работают рестораны и развлекательные заведения, людям рекомендовано не выходить из дома. В результате многие компании оказались на грани разорения, эксперты предсказывают резкий рост безработицы. В ЕС уже назвали коронавирус главным вызовом после Второй мировой войны.

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