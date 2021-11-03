Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострившуюся ситуацию на Балканах, предупредив, что "фитиль балканской "пороховой бочки Европы" может быть подожжён в любой момент". Дипломат при этом в открытую обличила и провокаторов, и тех, кто их поощряет.

"Албанские радикалы в Косово продолжают упорные попытки избавиться от сербов", - высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём авторском Telegram-канале.

Дипломат напомнила и о двойном вторжении косовского спецназа в сербонаселённые районы под предлогом "наведения порядка", и о планах Косово на пресловутую "энергетическую независимость", которая может обернуться всей Европе весьма дорого.

Захарова разоблачила при этом не только косовских провокаторов, но и тех, кто откровенно подыгрывает им, поощряя. В частности, напомнила о том, что недавно на последнем попалась Великобритания. Об этом ранее заявлял Белград.

"По вскрывшимся данным, организацию антисербского произвола благословили британский посол в Приштине и его соотечественник, возглавляющий Миссию ОБСЕ в Косово, - напомнила Захарова суть проблемы. - Есть сведения, что проработка комплексного силового сценария с целью захвата сербонаселённых районов провинции началась ещё в июле".

Однако все эти заигрывания с косовскими провокаторами рискуют подорвать Европу. Захарова прямо предупреждает, что ситуация в регионе уже настолько накалилась, что роковой момент весьма близок - "фитиль балканской "пороховой бочки Европы" может быть подожжён в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей".