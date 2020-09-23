|
Европа расколота: В Германии признали проблему и назвали причину - "Северный поток - 2"
23 сентября 2020, 07:20 • 152 • Политика
В Германии признали проблему внутри ЕС и назвали причину раскола - "Северный поток - 2". Депутат немецкого правительства Вальдемар Гердт заметил, что изначально предполагалось, что страны Евросоюза будут выступать по этой теме одним голосом. Однако теперь Вашингтон планирует собирать целую коалицию против "СП - 2", в которую, вероятно, войдут ряд европейских государств.
Депутат немецкого правительства, член комитета по внешней политике Вальдемар Гердт признал существование серьёзного конфликта внутри Евросоюза.
Об этом он сказал в комментарии для агентства "РИА Новости". По его мнению, проблему обнажила ситуация с "Северным потоком - 2". Окончательно точки над "i" расставило недавнее заявление главы американского Госдепа Майка Помпео.
Он раскрыл планы Вашингтона по формированию целой коалиции против данного энергетического проекта. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в ЕС существует раскол.
Депутат также выразил уверенность, что власти США в скором времени ещё больше усилят давление на всех тех в ЕС, кто не разделяет позицию Вашингтона по "СП - 2".
152
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2020, 16:05
|
20 сентября 2020, 13:20
|
20 сентября 2020, 02:20
|
17 сентября 2020, 00:05
|
18 сентября 2020, 06:20
|
20 сентября 2020, 13:20
|
18 сентября 2020, 03:35