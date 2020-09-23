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Европа расколота: В Германии признали проблему и назвали причину - "Северный поток - 2"

23 сентября 2020, 07:20  •  152 • Политика
В Германии признали проблему внутри ЕС и назвали причину раскола - "Северный поток - 2". Депутат немецкого правительства Вальдемар Гердт заметил, что изначально предполагалось, что страны Евросоюза будут выступать по этой теме одним голосом. Однако теперь Вашингтон планирует собирать целую коалицию против "СП - 2", в которую, вероятно, войдут ряд европейских государств.
Депутат немецкого правительства, член комитета по внешней политике Вальдемар Гердт признал существование серьёзного конфликта внутри Евросоюза.
Об этом он сказал в комментарии для агентства "РИА Новости". По его мнению, проблему обнажила ситуация с "Северным потоком - 2". Окончательно точки над "i" расставило недавнее заявление главы американского Госдепа Майка Помпео.
Он раскрыл планы Вашингтона по формированию целой коалиции против данного энергетического проекта. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в ЕС существует раскол.
Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом, - поделился Гердт.
Депутат также выразил уверенность, что власти США в скором времени ещё больше усилят давление на всех тех в ЕС, кто не разделяет позицию Вашингтона по "СП - 2".

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