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Европа "кинула" Украину: ЕС заботится только о собственных интересах - политолог
27 сентября 2021, 19:45 • 74 • Политика
В Киеве пожаловались на игнорирование ЕС украинских интересов. Украинский политолог возмутился, что страны Европы заботятся лишь о собственных интересах.
На Украине возмутились тому, что Евросоюз в целом и Германия в частности думают исключительно о своих интересах и игнорируют требования Киева. С соответствующим заявлением выступил украинский политический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, улучшение отношений между Германией и Россией уже началось, и выборы в немецкий парламент этого не изменят. Даже победа партии "Зелёных" не остановит русско-немецкий газопровод "Северный поток - 2", уверен украинский эксперт.
Он указал, что из сложившейся ситуации следует сделать несколько выводов. И первый из них: "все европейские ценности - это "туфта". Поэтому властям Украины необходимо трезво оценивать заявления европейских партнёров.
Вывод номер два: страны ЕС заботятся исключительно о собственных интересах. Они выкачивают ресурсы из Украины, не предоставляя стране ничего взамен, подчёркивает политолог.
- негодует Тарас Загородний в эфире украинского телеканала "Наш".
Третий вывод заключается в том, что Европа "кинула" Украину в ситуации с "Северным потоком - 2". Поэтому Киеву следует рассматривать Берлин как союзника Москвы, подытожил украинский политолог.
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