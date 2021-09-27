Европа "кинула" Украину: ЕС заботится только о собственных интересах - политолог

В Киеве пожаловались на игнорирование ЕС украинских интересов. Украинский политолог возмутился, что страны Европы заботятся лишь о собственных интересах.

На Украине возмутились тому, что Евросоюз в целом и Германия в частности думают исключительно о своих интересах и игнорируют требования Киева. С соответствующим заявлением выступил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, улучшение отношений между Германией и Россией уже началось, и выборы в немецкий парламент этого не изменят. Даже победа партии "Зелёных" не остановит русско-немецкий газопровод "Северный поток - 2", уверен украинский эксперт.

Он указал, что из сложившейся ситуации следует сделать несколько выводов. И первый из них: "все европейские ценности - это "туфта". Поэтому властям Украины необходимо трезво оценивать заявления европейских партнёров.

Вывод номер два: страны ЕС заботятся исключительно о собственных интересах. Они выкачивают ресурсы из Украины, не предоставляя стране ничего взамен, подчёркивает политолог.

Себе они берут дешёвый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники,

- негодует Тарас Загородний в эфире украинского телеканала "Наш".

Третий вывод заключается в том, что Европа "кинула" Украину в ситуации с "Северным потоком - 2". Поэтому Киеву следует рассматривать Берлин как союзника Москвы, подытожил украинский политолог.