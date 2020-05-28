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Европа проверит поправки в Конституцию РФ

28 мая 2020, 18:55  •  150 • Политика
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
ПАСЕ решили провести экспертизу из-за петиции
Еще в начале года Парламентская ассамблея Совета Европы поручил своему комитету по мониторингу следить за ситуацией по поправкам в российскую Конституцию. Они призывали Россию выполнять решения ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека). Сейчас же организация направила запрос в Венецианскую комиссию для того, чтобы провести подробную правовую экспертизу.
Причиной для проверки, как сообщают "Ведомости", стала петиция от 120 правозащитников, под которой подписались около 200 тыс. российских граждан. Однако как долго будет длиться проверка и будет ли она носить какой-либо эффект – неизвестно. Итоговое мнение Венецианской комиссии в любом случае будет носить характер рекомендаций.
Эксперты сообщили изданию, что подобные проверки могут занимать долгое время. Они указывают, что одна поправка может рассматриваться в течение полугода.
Они считают, что даже если комиссия вынесет какой-либо вердикт до голосования, это не поменяет ход событий. Хотя, как рассказали они изданию, вовремя решение не будет принято маловероятно и "заключение выйдет после вступления поправок в силу".
Напомним, в начале этого года Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. Изначально голосование назначили на 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на неопределенный срок.
Недавно появилась информация, что дату голосования могут назначить на июль.

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