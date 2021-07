Европа против Всевидящего ока • 39 • Украина Европейские регуляторы предлагают запретить автоматическое распознавание лиц в общественных местах Быстро совершенствуются системы видеонаблюдения за людьми, с помощью которых можно отслеживать перемещение человека в пространстве, фиксировать его действия, выявлять его связи с другими людьми и т. п. Такая информация может накапливаться, обрабатываться, храниться в базах данных и предоставляться по тому или ином требованию. Всевидящее око появилось как масонский символ, обосновалось на долларовой купюре, где оно парит над недостроенной пирамидой. У меня вообще складывается представление, что мировая долларовая пирамида для того и выстраивалась на протяжении всех послевоенных десятилетий, чтобы на ее вершине водрузить Всевидящее око. После этого уже и доллары потеряют свое значение. А Всевидящее око должно увенчать конструкцию мирового концлагеря, где ни доллары, ни другие валюты будут не нужны. В какой-то момент цифровые проекты, реализуемые в разных странах, должны стать единым глобальным проектом наблюдения и контроля над населением Земли. Семимильными шагами к созданию национального Всевидящего ока двигается Китай, США несколько отстают. Ещё на шаг от Америки отстаёт Европа. Больше того: Европа, кажется, не желает доводит проект Всевидящего ока до завершения. Может быть, в Европе срабатывает историческая память? Может быть, европейские политики улавливают параллели между сегодняшним проектом Всевидящего ока и концлагерями Дахау, Освенцим, Бухенвальд? Не знаю. Но то, что Европа пытается не допустить, чтобы Всевидящее око зависло над Европейским союзом, бесспорно. 15 апреля 2021 года стало известно, что Европейский парламент готовит поправки в законодательство, запрещающие применение искусственного интеллекта (ИИ) для массового видеонаблюдения за людьми и оценки социального поведения. Исключение составляют системы военного назначения. Системы удаленной биометрической идентификации в общественных местах (например, системы распознавания лиц) смогут внедряться только с согласия властей и в рамках закона. В Европейском совете за развитие систем видеонаблюдения и распознавания, биометрию и сопряженные с ними вопросы искусственного интеллекта отвечают два регулятора – Европейский надзорный орган по защите данных – EDPS (European Data Protection Supervisor) и Европейский совет по защите данных – EDPB (The European Data Protection Board). В июне EDPS и EDPB опубликовали совместный отчет, посвященный биометрическим системам на базе искусственного интеллекта. Это своеобразный ответ на проект Регламента по искусственному интеллекту, обнародованного в апреле Европейской комиссией (ЕК). Текст проекта Регламента содержит многочисленные предупреждения о рисках, которые может создавать неконтролируемое использование систем ИИ. Рекомендация Регламента: началу реализации любого проекта ИИ должна предшествовать глубокая оценка возможных рисков. И даже после запуска проекта необходимо продолжать мониторинг рисков (один из самых серьезных – риск утечки собранной и накопленной в базах данных информации). Возможна остановка проекта, если значения рисков выйдут за установленные пределы. Регуляторы EDPS и EDPB заняли еще более консервативную позицию. Они предлагают ввести полный запрет на автоматическое распознавание лиц в любых общественных местах – от ресторанов и частных магазинов до футбольных стадионов и вокзалов. EDPS и EDPB призывают к общему запрету на любое использование ИИ для автоматического распознавания особенностей поведения человека в таких местах. Они рекомендуют запретить применение систем искусственного интеллекта, использующих биометрию, для разделения людей на группы по разным признакам: пола, сексуальной ориентации, этнической и религиозной принадлежности, политической ориентации – по всем тем признакам, по которым дискриминация человека запрещена в соответствии со статьей 21 Хартии основных прав (Charter of Fundamental Rights) Наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием человека допустимо в очень специфических случаях, например, в медицинских целях, но и то лишь с согласия пациента или его родственников. Всё больше появляется примеров того, как отдельные страны за пределами ЕС тоже вводят ограничения и запреты на идентификацию людей с помощью ИИ через системы видеонаблюдения. Приведу некоторые примеры. В Англии в 2019 году Эдом Бриджесом (Ed Bridges) было возбуждено судебное дело, поддержанное правозащитной группой Liberty. В иске отмечается, что полиция Южного Уэльса, осуществляя наблюдение за людьми через видеокамеры, нарушила право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Первоначально иск был отклонен судьями Высокого суда, но Бриджес обжаловал решение в Апелляционном суде, где его апелляция была поддержана. Бриджес говорит: «Эта технология (система распознавания лиц. – В.К.) является навязчивым и дискриминационным инструментом массового наблюдения… Вот уже три года полиция Южного Уэльса использует ее против сотен тысяч из нас, без нашего согласия и часто без нашего ведома. Мы все должны иметь возможность использовать наши общественные места, не подвергаясь репрессивному надзору». И решение Высокого суда было изменено. 11 августа 2020 года Апелляционный суд Великобритании постановил, что полиция Южного Уэльса незаконно использовала технологии по распознаванию лиц. Теперь полиции запрещено пользоваться этими технологиями. Не всё так безнадежно и в США. С 1 января 2020 года в Сан-Диего (Калифорния) отключили систему распознавания лиц, которой пользовались около 30 государственных подразделений. Решение было принято после длительной кампании групп защиты гражданских прав. Это не единичный случай. С 2020 года такой же запрет действует и в Сан-Франциско. 25 июня 2020 года власти Бостона (штат Массачусетс) также проголосовали за введение запрета на использование систем распознавания лиц. В штате Массачусетс аналогичный запрет действует и в городах Спрингфилде, Кембридже, Сомервилле. Вместе с тем в Китае признаков протеста против всеохватывающей системы идентификации лиц через наружное видеонаблюдение не обнаруживается. Правда, руководство КНР настроено на то, чтобы ограничить возможности частного бизнеса по изучению клиентов в коммерческих целях. P . S . В России процесс создания систем идентификации лиц через наружное наблюдение и биометрию также набирает обороты. Суд разрешил властям следить за населением при помощи систем распознавания лиц. В ноябре 2019 года Савеловский районный суд Москвы оставил без удовлетворения иск жительницы столицы Алёны Поповой, которая требовала признать незаконным применение системы распознавания лиц в работе камер наблюдения. Суд пришел к выводу, что слежка не является вмешательством в частную жизнь граждан. Российские СМИ сообщают, что свои системы распознавания лиц запускают различные бизнес-структуры. Так, в ноябре 2019 года АНО «Национальное фитнес-соединение» объявило о начале внедрения технологии распознавания лиц в фитнес-клубах. Сервис разработала компания Ntech Lab на основе собственного алгоритма Find Face. Что такое «мягкая белорусизация» и почему русский язык побеждает Появилась новость, что в России появятся банкоматы с функцией распознавания лиц. Соответствующую технологию создаёт компания «Ростелеком», которая является оператором Единой биометрической системы (ЕБС) и намерена использовать её в новом проекте. Стало известно о начале тестирования системы распознавания лиц в сети кофеен «Правда Кофе» и One Bucks Coffee. Заведения внедрили облачный сервис Ivideon Faces, чтобы изучать привычки клиентов. В московском метро до конца 2021 года планируют запустить бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц («оплату лицом») на всех станциях метрополитена. По линии государственных ведомств разрабатываются и внедряются системы фейсконтроля. Протестированы системы распознавания лиц участников митингов. Как отмечают российские эксперты, использование многих систем идентификации людей через наружное наблюдение и биометрию является нарушением Конституции (особенно статьи 23) и ряда законов Российской Федерации. Ситуация усугубляется регулярно происходящими утечками из баз данных персональных сведений о гражданах РФ. Валентин КАТАСОНОВ Фонд Стратегической Культуры









