Европа проходит через крупнейшее испытание со времён Второй мировой войны

Удержится ли Джузеппе Конте на посту премьера?

Европейский интеграционный проект окажется под угрозой, если страны Европейского союза не согласуют экономический ответ на пандемию коронавируса, заявил в интервью Би-би-си 9 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Европа, сказал он, проходит «через крупнейшее испытание со времен Второй мировой войны».

Впервые глава одного из крупнейших государств-членов Евросоюза недвусмысленно указал на возможность развала сообщества. Италия и ряд других стран Южной Европы добиваются от Брюсселя финансовой помощи с целью справиться с приостановкой работы многих предприятий и безработицей, вызванных распространением вирусной инфекции. Пока что, однако, многочасовая видеоконференция Еврогруппы, проходившая 8 апреля, завершилась требованием Нидерландов о том, что страны, желающие получить помощь, должны соответствовать определённым и строгим экономическим критериям. Без этого помощи не будет.

На той же позиции стоит и Германия – основной держатель денег в Европейском союзе. Италия против ультимативно предложенных ей условий, заявляя, что их выполнение приведёт к резкому снижению уровня жизни в стране. Подоплека разногласий тривиальна: более богатые страны северной Европы не хотят платить за своих южных соседей, а южане нуждаются в скорой и безвозмездной помощи.

В интервью Джузеппе Конте прозвучал ещё один необычный в устах европейского либерала пассаж. Он назвал «глубоко оскорбительным» намёк на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом. «Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление не только для меня, но и для Владимира Путина», – сказал Конте.

Джузеппе Конте

Конте подчеркнул, что в происходящем нет политической подоплеки. «Мы с ним [с Путиным] провели долгий телефонный разговор, и он никогда не хотел использовать помощь в качестве рычага давления, когда проявлял солидарность с Италией. В Москве об этом никогда не просили и даже не думали».

Конте по своим политическим взглядам – либерал, но даже у итальянского либерала оценка российской помощи и благодарность за неё расходятся с тем, что думают об этом англосаксы, позицию которых транслировала недавно итальянская La Stampa, принадлежащая концерну ФИАТ, которым владеет американский автогигант Chrysler (La Stampa назвала российскую помощь Италии «на 80% бесполезной»).

А один из лидеров Лиги Севера, бывший министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини высказывался в отношении Евросоюза ещё более резко, назвав Брюссель «гнездом змей и шакалов». «Мы основали Европейский союз, и надеюсь, что европеисты поняли, что если Европа – это смерть, голод и жертвы, то это не то будущее, которые мы должны оставить нашим детям… Если итальянское правительство согласится с условиями Европейского стабилизационного механизма, мы в парламенте выразим ему недоверие», – заявил 9 апреля Сальвини.

Маттео Сальвини

Однако добьются ли итальянские политики уступок? Некоторого смягчения условий оказания помощи им, быть может, и удастся выторговать, но Италия, где разгулялась эпидемия, сейчас не в том положении, чтобы состязаться с более сильными.

Итальянское агентство AGI опубликовало материал, напоминая, как отстраняли в Европе от власти непокорных политиков, пытавшихся освободиться от диктата Брюсселя и Вашингтона. В 2015 году это проделали с министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, который противился мерам, навязанным Греции Брюсселем. Варуфакиса принудили к отставке и Афинам пришлось принять тяжёлые условия. В 2011 году что-то похожее произошло с Сильвио Берлускони. Он проявил строптивость и ему пришлось отправиться в отставку. Сейчас, когда Италия снова возражает против навязываемых ей условий, то же самое может ожидать и Джузеппе Конте.

Сильвио Берлускони