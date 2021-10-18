Европа проиграла России в "энергетический покер" из-за высокомерия - Forbes

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Европейцы оказались недальновидными стратегами в вопросе перехода на зеленую экономику

Мировые эксперты продолжают анализировать сложившуюся в Европе ситуацию с газом. Так, автор издания Forbes Ариэль Коэн указал на то, что если ничего срочно не сделать, положение европейцев может оказаться хуже некуда. При этом журналист согласен с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что Европа сама виновата в том, как все получилось. Газовый кризис стал наказанием для Европы от России за высокомерие.

По его словам, новый энергокризис связан с повышенным спросом на топливо на фоне пандемии коронавируса, пустыми газовыми хранилищами, аномальной погодой, а также проблемами в поставках.

Европа же оказалась меж двух огней. У России есть свои внутренние проблемы – ей сначала нужно быть уверенной, что свой народ будет обеспечен газом в холодное время. А мировой рынок СПГ испытывает дефицит, хотя спрос на него только растет. Любые новости о том, что может стать хуже, заставляют цену на газ расти вверх.

Проблемой также стал план ЕС по переходу на зеленую энергетику. Страны стали отказываться от долгосрочных газовых контрактов, надеясь на закупку здесь и сейчас. В итоге простые потребители и предприятия вынуждены сами искать источник топлива, а поставщики, в том числе Россия, жалуется Коэн, хотят на этом заработать.

Обозреватель полагает, что Россия просто не против нажиться на кризисе в Европе, но глобальным махинатором не является. При этом Коэн уверена, что из-за "Северного потока – 2" ЕС впадет еще в большую зависимость от РФ.

Однако журналист полагает, что вся проблема в курсе на зеленую энергетику. Ведь коллективный Брюссель не обеспечил страны необходимой мощностью для производства электроэнергии. ЕС не подумал о том, как быть из-за изменений в погоде. Например, где взять электроэнергию, если лето окажется безветренным. А закупать уголь вместо газа нелогично, ведь все усилия по переходу на экологичную экономику будут бесполезны.

При этом журналист пишет, что полагаться на Россию в решении этой проблемы рискованно, хотя сотрудничать с США – еще более опасно.

"У энергетического кризиса в Европе много причин. Но ключевыми факторами являются высокомерие ЕС с его зеленой политикой и энергетический покер, в который играет непреклонная Россия", – пишет Коэн.