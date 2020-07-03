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Европа проиграет США в противостоянии за "Северный поток - 2"

03 июля 2020, 23:00  •  135 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Старый Свет слаб и не способен объединиться в борьбе за трубу
Европа бессильна что-либо противопоставить США в вопросе санкций в отношении участников строительства "Северного потока – 2". Единственным человеком, кто первым заявил о введении контрсанкий в адрес Вашингтона в случае новых выпадов из-за океана, стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Однако, как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, у Евросоюза ничего не получится.
Во-первых, Шредера называют "лоббистом Кремля". Да, он четко и ясно высказался за то, чтобы ответить контрсанкциями на американские рестрикции в отношении "СП – 2".
Но Шредеру легко говорить – он больше не несет политической ответственности. К тому же является председателем совета директоров компании-оператора проекта Nord Stream 2.
Во-вторых, в самом Евросоюзе нет единства по поводу строительства российского газопровода.
Да, Америка заходит слишком далеко, но ей все сходит с рук, потому что Европа слаба и разрозненна. Это осознать тяжело, однако необходимо: правила устанавливают сильные, а ЕС не входит в их число, резюмируется в статье.
Тем не менее, напомним, на днях канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вмешательство Вашингтона в дела Европы противоречит международному праву. Глава немецкого правительства объявила, что "Северный поток – 2" необходимо достроить, поскольку в нем заинтересованы европейцы.

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