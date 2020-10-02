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Европа приняла половинчатое решение по Лукашенко - Баширов

02 октября 2020, 19:35  •  22 • Политика
Политолог Марат Баширов отметил, что Европа всё же признала Александра Лукашенко президентом. По его словам, в ЕС приняли половинчатое решение - ввели санкции, однако самого Лукашенко там нет.
Европа приняла половинчатое решение по Белоруссии. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов. По его словам, в ЕС косвенно, но всё же признали действующего лидера республики, передают "Дни.ру".
В частности, указал эксперт, это объясняется невключением Лукашенко в санкционный список.
Ранее сообщалось, что ЕС составил "чёрный список" в отношении сорока белорусов. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Александра Лукашенко в санкционный список пока не включили. Остальные же вызвали гнев ЕС нарушением прав человека и "фальсификацией выборов".
Как пояснил позднее лидер Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в санкционный список означало бы отказ от диалога с ним, а Евросоюз хочет сделать всё возможное, чтобы этот диалог состоялся.
Напомним, что на днях президент Франции встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Её поддерживают Прибалтика, Польша.

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