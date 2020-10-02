Европа приняла половинчатое решение по Лукашенко - Баширов

Европа приняла половинчатое решение по Белоруссии. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов. По его словам, в ЕС косвенно, но всё же признали действующего лидера республики, передают "Дни.ру".

В частности, указал эксперт, это объясняется невключением Лукашенко в санкционный список.

Ранее сообщалось, что ЕС составил "чёрный список" в отношении сорока белорусов. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Александра Лукашенко в санкционный список пока не включили. Остальные же вызвали гнев ЕС нарушением прав человека и "фальсификацией выборов".

Как пояснил позднее лидер Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в санкционный список означало бы отказ от диалога с ним, а Евросоюз хочет сделать всё возможное, чтобы этот диалог состоялся.

Напомним, что на днях президент Франции встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Её поддерживают Прибалтика, Польша.