Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Аналитика

Европа пожалеет, что продала свои ценности слишком дешево

13 января 2021, 15:30  •  153 • Аналитика
Представители ЕС любят читать лекции о европейских ценностях. Причем они говорят об этом совершенно искренне. Конечно, континент, разрушенный опустошительными войнами, который каким-то образом сумел подняться из руин и выработать форму согласия, понимал, что союз – это нечто большее, чем бюджеты, трансферты и правила: это означает создание какой-то солидарности через этнические и национальные различия и защиту – нет, не европейских, а универсальных прав и принципов.
Эта вера в основу ценностей ЕС начала ослабевать в последние годы, когда крайне правые популисты дорвались к власти по всему континенту. И она рухнула, столкнувшись с действиями лидеров Венгрии и Польши – двух стран, которые, не будь они расположены в Европе, заслужили бы громкое осуждение.
Нелиберальные венгерские и польские лидеры консолидировали свою власть и подрывали независимые институты, даже когда их правительства поглощали трансферты из остальной части ЕС.
Бюджетное соглашение, достигнутое европейскими лидерами, должно было стать большим шагом вперед. ЕС взял на себя еще более амбициозную климатическую задачу: сократить выбросы как минимум на 55%. Фонд восстановления от пандемии в размере 750 миллиардов евро будет направлять деньги непосредственно наиболее пострадавшим государствам-членам, финансируемым за счет заимствований самой комиссией. Эта сделка представляет собой еще один грязный компромисс, но также и шаг к надлежащим внутрисоюзным финансовым трансфертам.
К сожалению, цена компромисса - задержка в применении требования верховенства права - может оказаться слишком высока. Европейские лидеры не должны были так долго потакать Венгрии и Польше. Теперь, в решающий момент, они снова отложили расплату.
Либеральный финансист Джордж Сорос - главная цель венгерских популистов, любящих теорию заговора, - назвал сделку «худшим из всех возможных миров». Как правильно отмечает Сорос, он рассматривает вызов популистов «как законную политическую позицию, заслуживающую признания». Если Европа намерена объединиться на основе либеральных ценностей, то те, кто нападает на эти ценности и придерживается нелиберализма, на самом деле не могут рассматриваться своими партнерами как имеющие столь же законные аргументы.
Будь то альянс или федерация, любое объединение правительств должно быть в состоянии призвать к порядку заблудших членов за вопиющее и многократное нарушение ее ценностей. Пересекли ли лидеры Венгрии или Польши черту или нет? Знаем ли мы вообще, есть ли границы для них или для того, кто в следующий раз возьмет власть в государстве-члене ЕС?
В Азии есть своя группировка стран, которая не смогла реализовать свой потенциал именно потому, что не может исключить или дисциплинировать своих членов - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Столкнувшись с чрезмерно экспансивными притязаниями Китая на Южно-Китайское море, группа последовательно не смогла договориться о сильной, взаимоподдерживающей политике из-за противодействия со стороны государств, экономически обязанных Пекину. Самое известное, что на встрече в 2012 году, которая закончилась впервые в истории АСЕАН без совместного заявления, Камбоджа настаивала на том, чтобы не было консенсуса. С тех пор политическое влияние АСЕАН постепенно ослабевает.
Конечно, если и можно извлечь урок из прошлого десятилетия, то он заключается в том, что нельзя идти на компромисс с нелиберальными популистами или подкупать их финансированием в надежде, что они умерят свои взгляды. В долгосрочной перспективе неспособность Европы справиться с Венгрией и Польшей вполне может оказаться более разрушительной для статуса ЕС в глобальном масштабе, чем брекзит. Уход недовольного участника делает союз сильнее. Позволив нескольким членам подрывать союз изнутри, только ослабляет его.
Было бы трагично, если бы этот бюджетный компромисс оказался последним актом канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве непризнанного лидера Европы. Будущие историки будут гадать о ее видении континента. Было ли оно прагматичным, сосредоточенным на построении связей через торговлю и трансферты? Похоже, именно это и предполагает эта сделка, и даже ее политика в отношении России.
Но если это так, то величайший европейский политик все-таки провалит Европейский Союз. В конце концов в Европе нет армий. Это сверхдержава только в одной области — в области ценностей. Если у Европы действительно нет ценностей, которыми она могла бы делиться, и которые бы могла пропагандировать, то она вообще не является сверхдержавой. Может быть это уже даже не союз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 12:55
Скандальные реплики Лукашенко в интервью Аскер-заде – «черная метка», выданная главе Белоруссии в Кремле?
12 января 2021, 14:45
Прилавки магазинов могут опустеть навсегда
13 января 2021, 09:05
Украина победила в битве с бюджетом: как ей удалось
12 января 2021, 19:20
В Центробанке придумали, как распорядиться накоплениями граждан
13 января 2021, 09:05
Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры
12 января 2021, 16:35
Как накормят малоимущих перед думскими выборами и кто на этом заработает
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие по...
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
07 января 2021, 13:45
"Фактор пандемии" - козырь России: Лондон готовил русским госпереворот, но споткнулся о коронавирус
07 января 2021, 19:15
"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
08 января 2021, 09:00
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.