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Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны

05 февраля 2021, 09:50  •  253 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Куденко
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал отказаться от "геополитических табу" при рассмотрении Европейским медицинским агентством (EMA) возможности регистрации вакцин из России и Китая.
Чуть раньше о том же — что решение об использовании "Спутник V" должно быть не политическим, а научным, основанным на публикации результатов третьей фазы клинических исследований в журнале Lancet, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. О готовности Испании использовать российский препарат (при одобрении EMA) сообщил Мадрид.
Что касается Германии, то намерение руководства страны активно сотрудничать по данному вопросу с Москвой при внимательном рассмотрении стало очевидным еще в январе, когда Ангела Меркель публично заявила о готовности Берлина помочь в европейской регистрации российской разработки.
Более того, немцы начали готовить почву для этого шага еще раньше. В настоящий момент самые влиятельные СМИ Европы буквально бомбардируют свою аудиторию позитивными публикациями о "Спутнике V". Ситуация понятная: после многих месяцев агрессивной кампании по дискредитации российского препарата там надо срочно менять общественные установки, поскольку, судя по всему, он будет играть значимую роль в вакцинации населения ЕС.
Однако первые ласточки грядущего информационно-политического сдвига, многими тогда не замеченные, появились еще месяц назад — и главную роль в этом процессе сразу играла именно ФРГ.
Формально ситуация выглядит так, что свежая публикация в Lancet внезапно всем раскрыла глаза на истинное качество "Спутника V". Вот только выяснилось, что в Германии уже полным ходом идет подготовка площадки для производства вакцины.
В общем, немцы в очередной раз подтвердили свой статус лидера Европы. Пока остальные (ну, кроме Венгрии, которой не мешает упертая русофобия — подобно полякам, также не склонным оглядываться на Брюссель) ожидали, чем дело кончится, Германия перехватила и замкнула на себя политически значимую и экономически выгодную тему.
Ситуация ровно та же, что и с "Северным потоком — 2", за реализацию которого Берлин стоит насмерть, невзирая ни на какие "преступления Кремля": это чересчур важный и перспективный вопрос. Российская вакцина оказалась слишком хороша, чтобы ее игнорировать — а именно это первоначально планировал делать Запад.
Причем у самой Европы дела обстоят не блестяще.
Огромной проблемой является дефицит вакцин. Доз остро не хватает, и борьба за них приобретает скандальный оборот.
Еще одной препоной стало серьезное разочарование в европейской разработке — англо-шведская AstraZeneca выдает очень средние результаты эффективности (чуть больше 60 процентов).
Две американские вакцины — от Pfizer и от Moderna — прекрасны в смысле эффективности (около 95 процентов), но есть и оборотная сторона медали. Обычно указывают три обстоятельства: а) высокую цену, б) очень жесткие производственно-логистические требования, что затрудняет изготовление, хранение и транспортировку, в) неизвестную длительность защитного действия прививки.
Есть еще один момент, о котором крайне редко говорят СМИ и власти, но о котором очевидно часто думают люди. Оба препарата созданы по инновационной технологии, которая пока не прошла полноценной проверки безопасности для человеческого здоровья в долгосрочной перспективе. Именно поэтому вызывает такой резонанс каждый случай смерти вскоре после вакцинации — а их много, хотя, разумеется, "после" не означает "вследствие".
На этом фоне официально — со всеми завершенными стадиями исследований — засиял "Спутник V", который чуть-чуть менее эффективен "американцев" (91,6 процента), зато существенно дешевле их, не требует суперсложного температурного режима и при этом создан на платформе, существующей уже десятилетия и потому исследованной на безопасность вдоль и поперек. По той же причине надежности технологии продолжительность защиты российской разработки уверенно определяется как высокая.
Прорыв отечественных ученых сейчас удостаивается самых лестных слов на Западе, где создание "Спутник V" сравнивается с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника в 1957 году. Проведший данную параллель журналист германской Welt отметил, что "с тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения".
Это сказано о стране, которая является мировым лидером в таких отраслях, как атомная энергетика, гиперзвуковые технологии, радиоэлектронная борьба и ряде других. Это сказано о стране, в которой создана и доминирует — причем без ограничения внешней конкуренции, как в Китае — собственная интернет-среда (поисковик, почтовые службы, социальные сети, антивирусные сервисы и так далее). Это сказано о стране, об уровне цифровизации которой Запад может только мечтать, причем бесплодно.
Автоматически возникает вопрос: это у России отсутствуют технологические достижения, способные удивить Запад, или он сам старательно не замечает ее успехов, пока жизнь не ткнет его в них носом, причем с такой силой, что игнорировать их становится совсем уж невозможно?
Подобное пренебрежение и целенаправленное принижение, конечно, может вызывать обиду и разочарование. С другой стороны, есть и свои положительные стороны в том, что Европа и США упорно продолжают недооценивать Россию, что позволяет нам раз за разом преподносить им сюрпризы.
И побеждать, когда возникнет необходимость.

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