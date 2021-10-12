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Европа потребовала от России сознаться в "ответственности" за трагедию с "Боингом"
12 октября 2021, 21:05 • 110 • Политика
К скандальному заявлению присоединилась Украина
С момента страшной авиакатастрофы с "Боингом", разбившемся над территорией Донбасса, прошло немало времени. При этом Украина, вместе с ее западными подельниками не теряет надежду повесить ответственность за трагедию на наше государство. На этот раз Незалежная вместе с Евросоюзом официально призвала Россию признать "ответственность" за кровавый инцидент.
Такое совместное заявление киевских властей и Брюсселя появилось на сайте офиса украинского главнокомандующего.
В нем указано, что российскому государству следует принять активное участие в разбирательствах, которые проводятся силами международного сообщества. Россия должна продолжить переговоры с Нидерландами и Австралией. Там же значится, что Москве пора во "всем сознаться" и наказать конкретных людей, которые якобы стоят за резонансной трагедией. Подразумевается, что какие-то страшные злодеи намеренно сбили самолет, следовавший рейсом МН17.
Напомним, печальное событие произошло в 2014-м году. Борт летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет рухнул на территорию Донбасса. Жертвами трагедии стали 298 человек.
К слову, недавно официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла план Гааги по громкому делу. Дипломат уверена, что европейцы специально "переводят стрелки" на Россию.
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