Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

Европа потребовала от России сознаться в "ответственности" за трагедию с "Боингом"

12 октября 2021, 21:05  •  110 • Политика
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
К скандальному заявлению присоединилась Украина
С момента страшной авиакатастрофы с "Боингом", разбившемся над территорией Донбасса, прошло немало времени. При этом Украина, вместе с ее западными подельниками не теряет надежду повесить ответственность за трагедию на наше государство. На этот раз Незалежная вместе с Евросоюзом официально призвала Россию признать "ответственность" за кровавый инцидент.
Такое совместное заявление киевских властей и Брюсселя появилось на сайте офиса украинского главнокомандующего.
В нем указано, что российскому государству следует принять активное участие в разбирательствах, которые проводятся силами международного сообщества. Россия должна продолжить переговоры с Нидерландами и Австралией. Там же значится, что Москве пора во "всем сознаться" и наказать конкретных людей, которые якобы стоят за резонансной трагедией. Подразумевается, что какие-то страшные злодеи намеренно сбили самолет, следовавший рейсом МН17.
Напомним, печальное событие произошло в 2014-м году. Борт летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет рухнул на территорию Донбасса. Жертвами трагедии стали 298 человек.
К слову, недавно официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла план Гааги по громкому делу. Дипломат уверена, что европейцы специально "переводят стрелки" на Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





110
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.